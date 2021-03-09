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Acun Ilıcalı’dan şok sözler! ‘Yarışmayı bırakıyorum’ dersen mutlu olurum

Survivor 2021 yeni bölüm fragmanın yayınlanmasının ardından Acun Ilıcalı’nın sözleri gündeme bomba gibi oturdu. İletişim oyununda Çağrı Atakan’ın sinirlenmesi sonucu Ilıcalı, oyuncuya yarışmayı bırakıyorum’ dersen mutlu olurum ifadelerini kullandı.

09 Mart 2021 Salı 11:30
Acun Ilıcalı’dan şok sözler! ‘Yarışmayı bırakıyorum’ dersen mutlu olurum
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Survivor 2021 TV8 ekranlarında kaldığı yerden devam ederken gündemden düşmeyen Çağrı Atakan yine kendisinden söz ettirdi. Yeni bölüm fragmanın da bu akşam oynanacak iletişim oyunda takımlar arasında yine gerginlik yaşandı. Ünlüler takımında yarışan Çağrı Atakan oyun sırasında Gönüllüler takımına yine sert tepki gösterdiği görülüyor. ‘Özür dileyecek’ diye bağıran Atakan, Murat Ceylan ile tartışıyor.

Murat Ceylan’ın Atakan’a ‘Çağrı yeter’ diye bağırması ile sinirlerine hâkim olamayan Atakan, öfkesini kontrol edemiyor. Takım arkadaşları tarafından zor sakinleşen ikili arasında gerilim devam ediyor.

Eleme konseyi sırasında ise ünlüler ve gönüllüler takımında ki yarışmacılar ikilinin arasındaki tartışmayı değerlendiriyor. Acun Ilıcalı Çağrı’nın agresif davranışlarından kaynaklı çok sert uyardığı görülüyor. Ilıcalı sözlerine devam ederken Çağrı Atakan’a karşı “Ben arkadaşıma yapılan bu hareketi kabul etmiyorum. Şimdi 'yarışmayı bırakıyorum' dersen mutlu olurum" ifadelerini kullanıyor.

Acun Ilıcalı’nın bu sözleri karşısında gözyaşlarına hakim olamayan oyuncu ise Ilıcalı’nın açıklamasından sonra Survivor izleyicilerinde Çağrı Atakan’ın ‘yarışmadan ayrılacak mı’ soruları ise akıllara geliyor.

Konu ile alakalı henüz bir açıklama yapılmadı. Yeni bölümü bu akşam 20.00’da TV8 ekranlarında yer alacak.



Son Güncelleme: 09.03.2021 11:30
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Anahtar Kelimeler:
Survivorçağrı Atakan
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