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Acun Ilıcalı'dan EXXEN'e Müge Anlı hamlesi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 2008 senesinden beri ATV'de seyirciyle buluşmaktadır. Vatandaşların severek izlediği programın Exxen'e geçeceği iddia edildi. Müge Anlı'nın programı Exxen'e geçecek mi? Bu haberimizde Acun Ilıcalı'dan Exxen'e Müge Anlı hamlesine ilişkin merak edilen detayları sizler için derledik. İşte Exxen'den Müge Anlı hamlesi detayları...

05 Temmuz 2021 Pazartesi 14:06
Acun Ilıcalı'dan EXXEN'e Müge Anlı hamlesi
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Exxen ,yüksek reyting alan programları ve dizileri kendi bünyesine geçirmeye çalışıyor. Daha önce Youtube’da fenomen olan Konuşanlar programını kendi bünyesine aldı. Daha sonra efsanevi dizi Leyla ile Mecnun’u tekrar çekilmesini sağladı. Şimdi de Müge Anlı’ın programını Exxen’e taşımayı planlıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı Exxen’e geçecek mi?

Müge Anlı’nın programı Exxen’e geçiyor iddiası

Müge Anlı, 2008 yılından beri yayınlanan  ATV'de yayınlanan Tatlı Sert programında efsane oldu. Türkiye'de bir yıldız haline geldi. .Fakat  yeni bir argüman insanların kafasını karıştırdı. . İddiaya göre Acun Ilıcalı, Müge Anlı'yı transfer etmek istedi.Taraflardan hiçbiri resmi bir açıklama yapmadı. Fakat,söylentilere göre Müge Anlı’nın sunduğu programı  Exxen'de görmek isteyen Acun Ilıcalı’nın bu doğrultuda harekete geçtiği söylenmektedir.Bu kanal değişikliği için bolca para harcanmaya girişim olduğu belirtiliyor.

Müge Anlı  bu zamana kadar birçok suçluyu  bulup adalete teslim etti, faili meçhul olayları aydınlattı  ve  kayıpları buldu.

Üç yıl boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Ligi yayın haklarını kazandıktan sonra Exxen, Müge Anlı ve programını da kendi bünyesine katabilir.Ancak Müge Anlı'yı ATV ekranlarında  görmeye alışan izleyiciler bu değişime pek sıcak yaklaşmadı. Sosyal medya bu konuda ikiye bölünmüş halde.Programa ilişkin detaylar ilerleyen günlerde belli olacak.


Son Güncelleme: 05.07.2021 14:06
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Müge AnlıMüge Anlı Ile Tatlı Sert ExxenExxen Müge Anlı
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