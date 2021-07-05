Acun Ilıcalı'dan EXXEN'e Müge Anlı hamlesi

Exxen ,yüksek reyting alan programları ve dizileri kendi bünyesine geçirmeye çalışıyor. Daha önce Youtube’da fenomen olan Konuşanlar programını kendi bünyesine aldı. Daha sonra efsanevi dizi Leyla ile Mecnun’u tekrar çekilmesini sağladı. Şimdi de Müge Anlı’ın programını Exxen’e taşımayı planlıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı Exxen’e geçecek mi?

Müge Anlı’nın programı Exxen’e geçiyor iddiası

Müge Anlı, 2008 yılından beri yayınlanan ATV'de yayınlanan Tatlı Sert programında efsane oldu. Türkiye'de bir yıldız haline geldi. .Fakat yeni bir argüman insanların kafasını karıştırdı. . İddiaya göre Acun Ilıcalı, Müge Anlı'yı transfer etmek istedi.Taraflardan hiçbiri resmi bir açıklama yapmadı. Fakat,söylentilere göre Müge Anlı’nın sunduğu programı Exxen'de görmek isteyen Acun Ilıcalı’nın bu doğrultuda harekete geçtiği söylenmektedir.Bu kanal değişikliği için bolca para harcanmaya girişim olduğu belirtiliyor.

Müge Anlı bu zamana kadar birçok suçluyu bulup adalete teslim etti, faili meçhul olayları aydınlattı ve kayıpları buldu.

Üç yıl boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Ligi yayın haklarını kazandıktan sonra Exxen, Müge Anlı ve programını da kendi bünyesine katabilir.Ancak Müge Anlı'yı ATV ekranlarında görmeye alışan izleyiciler bu değişime pek sıcak yaklaşmadı. Sosyal medya bu konuda ikiye bölünmüş halde.Programa ilişkin detaylar ilerleyen günlerde belli olacak.