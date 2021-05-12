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Acun Ilıcalı'dan Exxen platformu açıklamaları! Bayram boyunca ücretsiz olacak!

Acun Ilıcalı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalarda Exxen platformunun Ramazan Bayramı'nda ücretsiz olacağı açıklandı. Açıklamalar sonrasında pek çok kişi Exxen platformuna nasıl üyelik açılacağını merak etmeye başladı.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 02:24
Acun Ilıcalı'dan Exxen platformu açıklamaları! Bayram boyunca ücretsiz olacak!
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1 Ocak 2021 tarihinde Acun Ilıcalı tarafından kurulan ve kullanıma açılan Exxen platformu ile ilgili yeni açıklamalar yapılmaya başlandı. Acun Ilıcalı’nın açıklamaları sonrasında Exxen platformunun Ramazan Bayramında ücretsiz olacağını açıkladı.

Acun Ilıcalı’nın Netflix ve Blu TV’ye rakip olarak kurduğu Exxen platformu ile ilgili açıklamalar yapıldı. Tv8 ve Exxen platformu sahibi Acun Ilıcalı platformun bayram boyunca ücretsiz olacağını açıkladı. Ramazan Bayramının tam kapanma sürecine denk geldiği 2021 yılında evde olacak vatandaşların Exxen platformunu denemeleri ve satışın arttırması için bayramda ücretsiz olacağı belirtildi.

Acun Ilıcalı’dan Exxen müjdesi

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı Exxen platformunun 12, 13, 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde platformun ücretsiz olacağı açıklandı. Aynı zamanda Exxen platformunda bulunan içeriklerin tamamının da izleyicilere ücretsiz verileceği açıklamaları yapılırken üyelikte cep telefonu ve e-posta adresleri talep ediyor.

Exxen platformunun çıktığı dönemlerde en dikkat çeken yapımlar TolgShow Filtresiz, Sihirli Annem ve Hükümsüz dizileri yer alıyor.

 


Son Güncelleme: 12.05.2021 02:24
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Acun IlıcalıAçıklamaExxenRamazan Bayramıücretsiz
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