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Acun Ilıcalı yeni dijital platformu Exxen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu!

Acun Medya ve TV 8 patronu Acun Ilıcalı, 2021 senesinde izleyicilerin beğenisine sunulacak olan yeni dijital medya platformu Exxen ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ilıcalı platform kapsamındaki içeriklerin değerinin 900 milyon TL olduğunu ifade etti...

10 Aralık 2020 Perşembe 00:03
Acun Ilıcalı yeni dijital platformu Exxen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu!
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Acun Medya ve TV 8’in patronu Acun Ilıcalı, 2021 senesinde izleyenlere sunulacak olan dijital medya platformu Exxen hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Şelale Kadak’ın Youtube üzerinde yayınlanan Doğruluk mu Cesaret mi? Programına konuk olan Ilıcalı, TV8 stüdyolarında Kadak’ın sorularını yanıtladı.

 

Exxen’de 1500 kişi çalışıyor

Exxen platformu kapsamında kaç çalışanın istihdam edildiğine yönelik sorulan soruya Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı “1500 kişi” diyerek yanıt verdi. Yaklaşık 3 aydır yeni platformla ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade eden Acun Ilıcalı, önemli isimlerin tekliflerini kabul ettiğini ve tüm Türkiye’nin erişim sağlayabileceği bir platform ortaya koymayı istediğini dile getirdi.

 

Exxen’deki içeriğin değeri 900 milyon lira

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı platformun fiyat politikası hakkında da hedefinin 2 fiyat belirlemek olduğunu aktardı. Reklamlı ve reklamsız olacak şekilde iki versiyon ortaya konacağını, reklamlının diğerine göre çok daha uygun fiyata sahip olacağını ifade etti. Ayrıca platformun içindeki içeriklerin değerinin şu an senelik 900 milyon TL olduğunu, buna bağlı olarak bu içeriklerin ücretsiz sunulamayacağını aktardı. Ancak talep edilecek ücretin hemen herkes tarafından rahatlıkla ödenebileceğini söyledi.

 



Son Güncelleme: 10.12.2020 00:03
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Acun IlıcalıAcun MedyaExxen
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