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Acun Ilıcalı ve Survivor Emin arasında geçen diyalog herkesi güldürdü

2021 Survivor yarışmasının başlaması ile TV8’de yayınlanan yarışma programında Gönüllüler takımından Enes ve Acun Ilıcalı’nın arasında ki geçen diyalog herkesi güldürdü.

13 Ocak 2021 Çarşamba 21:07
Acun Ilıcalı ve Survivor Emin arasında geçen diyalog herkesi güldürdü
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12 Ocak Salı akşamı yayınlanan bölümde Acun Ilıcalı ödül öncesi her zamanki gibi yarışmacılarla sohbet etti. Acun Ilıcalı’nın Gönüllüler Takımında Enes Günenç’e soru sormasıyla Enes’in Acun Ilıcalıya dert yandığı görüntülendi.
 


 

Bir önceki ödül oyununda gönüllüler takımının kazandığı balık avı için gerekli araç gereçlerin kırıldığını söyleyen Günenç sözlerine şöyle devam etti. “Dün o kadar değişik şeyler oldu ki oltamız ve zıpkınımız kırıldı. El misinesi yaptık, ama yemlerimiz denize döküldü. Şanssız günümüzdeydik" ifadelerini kulandı.




 Adada yemek için pilav yapan arkadaşlarına övgüler yağdıran 26 yaşında ki Günenç: “Ben annemden bile böyle pilav yememiştim, o kadar güzeldi" dedi.  Konuşmasını sürdürürken Acun Ilıcalı ise Günenç’e karşılık olarak: “Şu anda bittin, haberin yok. Annen, komşuları, akrabalar... Bunu bir şekilde toparlamamız lazım" şeklinde esprili bir karşılık verdi.

 



Son Güncelleme: 13.01.2021 21:07
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Anahtar Kelimeler:
Acun IlıcalıEmin GünençSurvivor
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