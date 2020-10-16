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Acun Ilıcalı tarafından duyrulan Exxen TV'nin anlamı nedir? Exxen'in Türkçesi ne anlama gelmektedir?

TV8 ekranlarının sahibi olan Acun Ilıcalı'nın yeni dizi platformu olarak duyurulan Exxen Tv'nin Türkçe karşılığı araştırılmaya devam ediyor. Pek çok kişi Exxen ne anlama gelmektedir? Exxen'in Türkçe anlamı nedir? sorularını araştırmaya başladı.

16 Ekim 2020 Cuma 11:16
Acun Ilıcalı tarafından duyrulan Exxen TV'nin anlamı nedir? Exxen'in Türkçesi ne anlama gelmektedir?
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TV8 sahibi Acun Ilıcalı’nın yeni proje olarak açıkladığı online dizi platformu hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. Adının Exxen olmasına karar verilen platformun adı merak edilenler arasında yerini aldı. Pek çok kişi Exxen’in Türkçe karşılığının ne olduğunu merak ediyor.


Exxen TV anlamı nedir? Exxen ne demektir?

Exxen Tv olarak duyurulan yeni platformun adı ile ilgili çok sık araştırma yapılsa da Exxen’in ne anlama geldiği tam olarak bilinmemektedir. Çeviri yapıldığında ise Exxen altenatif ve eski anlamına gelmektedir.

Platformun anlamı tam olarak açıklanmadığı sürece verilecek bilgiler kısıtlı ve eksik olacaktır.



Son Güncelleme: 16.10.2020 11:16
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