Acun Ilıcalı, Survivor 2021 açılışında görsel şov yaptı

TV 8'in izlenme rekorları kıran yarışmalarından biri Survivor Türkiye 2021 başladı. Ünlüler ile Gönüllüler takımlarının kıyasıya yarıştığı Survivor 2021'in yarışmacılarının adaya gidişlerini içeren tanıtım bölümünde Acun Ilıcalı'nın adaya gelişi tam bir görsel şölen niteliğindeydi.

Her yıl farklı bir şekilde adaya gelen TV 8'in patronu Ilıcalı bu nasıl geleceği büyük merak konusuydu. Rutinlerinden biri olan adaya farklı girişleri bu kez daha farklı oldu ve bu Ilıcalı'nın adaya ayak bastığı anlar sosyal medyanın gündemine damga vurdu.

Önce özel yapım bir motosikletin üzerinde görünen Acun Ilıcalı, arkasındaki motor konvoyu oluşturan ekibiyle adeta görsel şölen yaşatırken ardından köpek balığı şeklinde birna binen Ilıcalı'nın deniz üzerindeki şovu sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.

Yunus balığının hareketlerini taklit etme yeteneğine sahip olan ve köpek balığı şeklinde tasarlanan Innespace Seabreacher isimli deniz aracı ile yarışmacıların bulunduğu deniz platformlarının yanından geçen Ilıcalı, burada yaptığı artistik hareketler sonrası yarışmacılardan büyük alkış aldı. Deniz aracının fiyatının 80 bin dolar ile 100 bin dolar arasında olduğunu duyanlarda şaşkınlıklarını gizleyemedi.

5 metre uzunlukta ve 1 metre genişlikte olan bu araçla adaya ayak basan Acun Ilıcalı, yarışmacılardan sonra sosyal medyanın en çok konuşulan kişisi oldu.