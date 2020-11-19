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Acun Ilıcalı MasterChef'de elenen isimleri ifşa eden köstebeğini buldu mu?

TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef'te bir süredir bir kişi programa ilişkin kimin yarışmaya veda edeceği, kimin geri döneceği hangi takımın kazanacağı gibi bilgileri sosyal medya hesabından paylaşarak bilgi sızdırıyordu. Durum karşısında araştırma yapan Acun Ilıcalı köstebeği buldu.

19 Kasım 2020 Perşembe 03:05
Acun Ilıcalı MasterChef'de elenen isimleri ifşa eden köstebeğini buldu mu?
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Geçtiğimiz günlerde TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programında elenecek olan isimlerin yayınlandığı liste gündeme bomba gibi düşmüştü. Sosyal medya hesabından bir kişi programa dair bilgileri yayınlıyordu.


Sosyal medya üzerinden bir hesap başta yarışacak kadronun isimlerini, puan tablolarını ardından her hafta elenecek olan isimleri hatta yarışmaya geri dönecek kişilerin de kimler olduğunu sızdırmıştı. Her hafta yarışma ile bilgileri paylaşan ve yarışmaya olan heyecanın azalmasına sebep olan isim uzun zamandır aranıyordu.

Durum karşısında TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı ve program ekibi bilgi sızdıran ismin kim olduğunu öğrenme çalışmalarına başlamıştı. Yanlış bilgi vererek bilgiyi sızdıran kişiyi tespit eden ekip kimliğini açıklamasa da MasterChef bilgilerini kamuoyuna sızdıran kişinin kim olduğunu buldu. Acun Ilıcalı'nın ismi açıklamadığı ancak o ismin kim olduğunu bulduğu söyleniyor.



Son Güncelleme: 19.11.2020 03:05
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Anahtar Kelimeler:
AcunılıcalıMasterchef
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