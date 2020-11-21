Acun Ilıcalı, haftalardır Masterchef'de elenen ismi sızdıran köstebeği buldu!

TV 8’in sevilen yemek yarışması Masterchef’deki köstebek krizinde yeni gelişmeler yaşandı. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu gibi önemli isimlerin yer aldığı Masterchef programında her hafta yarışmaya veda eden isimler bir köstebek tarafından yeni bölüm yayınlanmadan sosyal medyaya aktarılıyordu. Elenen isimlerin birisi tarafından dışarıya aktarılması sonrasında programın reytinglerinde düşüş yaşanmasıyla birlikte Acun Ilıcalı devreye girdi.

Acun Ilıcalı Köstebeği buldu

Elenen ismi her hafta önceden sızdıran kişiyi ifşa etmek için çalışmalara başlayan Acun Ilıcalı tıpkı bir dedektif gibi hareket etti. Araştırma süreci sonrasında köstebeğin kim olduğu bulundu. İfşacının kimliğinin yayılmamasını isteyen Acun Ilıcalı’nın şahısla alakalı gereken her şeyi de yaptığı ifade edildi.

Acun Ilıcalı Masterchef programının yeni bölümünün yayınlanmasına önce elenen ismi dışarıya aktaran köstebeği bulmak için yemleme stratejisini kullandı. Köstebek aldığı ismi yine sosyal medya aracılığı ile dışarıya aktardı ancak verilen isim bu defa yem olarak kullanıldı. Yeni bölümün yayınlanması sonrasında köstebeğin verdiği ismin yanlış olduğu ortaya çıkınca sosyal medyadaki kullanıcılar da ona olan güvenlerini kaybettiler. Aynı zamanda Acun Ilıcalı da köstebeğin kim olduğunu bu şekilde tespit etmiş oldu.