Acun Ilıcalı, Exxen’e üye olanların sayısını açıkladı

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen platformu, 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle yayın hayatına başlamıştı. Birçok yapımın yer aldığı platformun, üyelik ücreti de açıklanmıştı. 9.90 ve 19.90 olarak iki farklı üyelik tipi, kullanıcılara sunuldu.

Acun Ilıcalı, Exxen’in yayın hayatına başladıktan hemen sonra çökmesinden dolayı sosyal medyada yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Yaptığı paylaşımla kullanıcılardan özür dileyen Ilıcalı, bu kez Exxen’e üye olanların sayısını açıkladı. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamayla, ilk 3 günde Exxen’e 500 binden fazla kişinin abone olduğunu açıkladı. İşte o paylaşım...