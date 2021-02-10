Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi? Acı Tatlı Ekşi filmi konusu ve oyuncuları

Acı Tatlı Ekşi filmi bu akşam Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Uzakdoğu filmlerinden uyarlanan Acı Tatlı Ekşi oyuncu kadrosunda birbirinden önemli isimler bulunuyor. Filmin başrollerinde Özge Özpirinççi ile Buğra Gülsoy bulunuyor. Sevilen oyuncuların bir araya geldiği Acı Tatlı Ekşi filminin konusu, oyuncuları vatandaşlarımız merak ediyor.
Acı Tatlı Ekşi Oyuncu Kadrosu
- Özge Özpirinçci
- Yusuf Akgün
- Buğra Gülsoy
- Gözde Türkpençe
- Osman Alkaş
- Füsun Demirel
- Rahmi Dilligil
Acı Tatlı Ekşi Konusu
Duygu ve Murat birlikte büyümüştür. Murat, Duygu’ya aşıktır ve ona kavuşmak ister. Üniversite bitince Duygu’ya evlenme teklif eder ancak reddedilir. Duygu şu an için evlilik düşünmez. Ancak aralarında anlaşırlar. Eğer 5 yıl sonrasında ikisi de bekarsa evleneceklerdir.
Acı Tatlı Ekşi Nerede Çekildi?
Uzakdoğu’dan bizim sinemamıza uyarlanan Acı Tatlı Ekşi filmi İzmir’de çekilmiştir. Çekimlerin bir kısmı İstanbul’da yapıldı. Çekimlerin genel olarak İzmir’e bağlı bir ilçe olan Çeşme’deki Alaçatı Mahallesi’nde yapıldı. Urla’da da çekimler oldu.