Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi? Acı Tatlı Ekşi filmi konusu ve oyuncuları

Acı Tatlı Ekşi filmi bu akşam Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Uzakdoğu filmlerinden uyarlanan Acı Tatlı Ekşi oyuncu kadrosunda birbirinden önemli isimler bulunuyor. Filmin başrollerinde Özge Özpirinççi ile Buğra Gülsoy bulunuyor. Sevilen oyuncuların bir araya geldiği Acı Tatlı Ekşi filminin konusu, oyuncuları vatandaşlarımız merak ediyor.

Acı Tatlı Ekşi Oyuncu Kadrosu

Özge Özpirinçci

Yusuf Akgün

Buğra Gülsoy

Gözde Türkpençe

Osman Alkaş

Füsun Demirel

Rahmi Dilligil

Acı Tatlı Ekşi Konusu

Acı Tatlı Ekşi filmi bu akşam Show TV ekranlarından izleyiciyle buluşacak. Acı Tatlı Ekşi filminin oyuncuları, konusu ve çekildiği yer vatandaşlarımızın merak ettiği konular arasında yer alıyor. Filmin başrollerinde Özge Özpirinççi ile Buğra Gülsoy gibi ünlü isimler bulunuyor. Filmin türüne bakacak olursak romantik dram türünde bir film. Filmde Murat ve Duygu karakterleri arasında yaşanan aşkı izliyorsunuz.

Duygu ve Murat birlikte büyümüştür. Murat, Duygu’ya aşıktır ve ona kavuşmak ister. Üniversite bitince Duygu’ya evlenme teklif eder ancak reddedilir. Duygu şu an için evlilik düşünmez. Ancak aralarında anlaşırlar. Eğer 5 yıl sonrasında ikisi de bekarsa evleneceklerdir.

Acı Tatlı Ekşi Nerede Çekildi?

Uzakdoğu’dan bizim sinemamıza uyarlanan Acı Tatlı Ekşi filmi İzmir’de çekilmiştir. Çekimlerin bir kısmı İstanbul’da yapıldı. Çekimlerin genel olarak İzmir’e bağlı bir ilçe olan Çeşme’deki Alaçatı Mahallesi’nde yapıldı. Urla’da da çekimler oldu.