İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Acı Tatlı Ekşi filmi konusu ne? Acı Tatlı Ekşi filmi oyuncuları kim? Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi?

Acı Tatlı Ekşi filmi televizyon ekranlarına geliyor. Vizyona girdiği dönem çok beğenilen romantik komedi türündeki Acı Tatlı Ekşi filmi konusu ne, Acı Tatlı Ekşi filmi oyuncuları kim merak ediliyor. Acı Tatlı Ekşi filmi bu akşam Show TV’den yayınlanacak.

23 Mayıs 2021 Pazar 15:13
Acı Tatlı Ekşi filmi konusu ne? Acı Tatlı Ekşi filmi oyuncuları kim? Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi?
Takip Et:

2017 yılında vizyona giren Acı Tatlı Ekşi filmi çok beğenilmişti. Başrollerinde Özge Özpirinççi ve Buğra Gülsoy’un yer aldığı filmin yönetmenliğini Andaç Haznedaroğlu üstlendi. Film vizyona girdiği dönem yüksek izlenme oranlarına ulaşmıştı.

Film severler Acı Tatlı Ekşi filmi konusu ve oyuncularını araştırıyor. Acı Tatlı Ekşi filmi bu akşam 22:30’da Show TV ekranlarından yayınlanacak.

Acı Tatlı Ekşi konusu

Murat ve Duygu ilişkilerine 5 sene ara vermeye karar verir. 5 senenin ardından bir araya geldiklerinde hala birbirlerini sevmeleri halinde evleneceklerdir. Ancak Murat ve Duygu birbirlerine çok aşıktır. Üniversite mezuniyetinde evlenme teklifi eden Murat’ın teklifini Duygu bu anlaşmayla kabul etmez. İkili ayrı kaldıkları süre içerisinde çok zor dönemler geçirir. Bu süre içerisinde karşılıklı fedakarlıklar yapmak zorunda olan ikilinin gerçek aşkın zamana karşı gelmesini izleyicilere göstermektedir.

Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi?

Filmin çekimleri genel olarak İzmir’de çekildi. Bazı sahneler ise İstanbul’da çekilmiştir. Çekimler genel olarak İzmir Alaçatı’da gerçekleştirilmiştir.

Acı Tatlı Ekşi filmi oyuncuları kim?

Özge Özpirinçci (Duygu)

Buğra Gülsoy (Murat)

Yusuf Akgün (Alper)

Gözde Türkpençe (Eliz)

Osman Alkaş (Hakan)

Füsun Demirel (Murat'ın Annesi)

Rahmi Dilligil (Murat'ın Babası)



Son Güncelleme: 23.05.2021 15:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Acı Tatlı EkşiFilmATV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman yayınlanır?
Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman yayınlanır?
TV8 O Ses Türkiye Hadise'nin yerine kim gelecek? Yeni juri Gülşen mi oldu?
TV8 O Ses Türkiye Hadise'nin yerine kim gelecek? Yeni juri Gülşen mi oldu?
Illegal Woman film konusu ve merak edilenler
Illegal Woman film konusu ve merak edilenler
Türkan Hanım’ın Konağı 180. bölüm fragmanı ve 25 Mayıs 2021 Salı özeti TRT 1
Türkan Hanım’ın Konağı 180. bölüm fragmanı ve 25 Mayıs 2021 Salı özeti TRT 1
Türkan Hanım’ın Konağı 179. bölüm izle 24 Mayıs Pazartesi son bölüm – TRT 1 Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izle
Türkan Hanım’ın Konağı 179. bölüm izle 24 Mayıs Pazartesi son bölüm – TRT 1 Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izle
Kanal D Aşkın Tarifi dizisi oyuncuları kim kimdir?
Kanal D Aşkın Tarifi dizisi oyuncuları kim kimdir?

Popüler Haberler

Aöf yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? 2021
Memurların başka işlerde çalışması yasal mıdır?
MEB 2021 okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullarda 2.dönem ne zaman bitiyor?
Emeklinin 3 yıllık sözüne Akbank'tan 1300 TL promosyon imkanı
SGK uzmanlarından aylık 40 TL ödeme yaparak erken emeklilik için formül ve şartlar
Anneler 152. bölüm fragmanı ve 25 Mayıs 2021 Salı özeti TRT 1
Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman yayınlanır?
UEFA Konferans Ligi nedir, Türkiye'den hangi takımlar gidecek?
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?
TV8 O Ses Türkiye Hadise'nin yerine kim gelecek? Yeni juri Gülşen mi oldu?
Akbank Direkt Belgesiz İmzasız 10 Bin TL
Emanet 185.bölüm fragmanı ve 21 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7
Rüyada bilezik taktığını görmek ne anlama gelir? Rüyada bilezik taktığını görmenin anlamı
Rüyada yılan sokması görmek ne anlama gelir? Rüyada yılan sokması görmek anlamı, tabiri nedir?
Akrep 23.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Star TV
En Şık Benim başvuru formu ve whatsapp hattı
Brütten nete maaş hesaplama formülü 2021
30.000 tl ye alınabilecek arabalar ve markaları 2021
Kripto piyasasında ayı sezonu nedir, ne kadar sürer? Kripto paralar ve Bitcoin ayı sezonuna girdi mi? Ayı tuzağı nedir, ne kadar sürer?
Uyanış: Büyük Selçuklu 33. bölüm TRT 1 canlı izle – 24 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Uyanış: Büyük Selçuklu yeni son bölüm izle
TRT 1 yeni dizisi Mendirman Celaleddin dizi oyuncuları ve dizi konusu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.