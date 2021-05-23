Acı Tatlı Ekşi filmi konusu ne? Acı Tatlı Ekşi filmi oyuncuları kim? Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi?

2017 yılında vizyona giren Acı Tatlı Ekşi filmi çok beğenilmişti. Başrollerinde Özge Özpirinççi ve Buğra Gülsoy’un yer aldığı filmin yönetmenliğini Andaç Haznedaroğlu üstlendi. Film vizyona girdiği dönem yüksek izlenme oranlarına ulaşmıştı.

Film severler Acı Tatlı Ekşi filmi konusu ve oyuncularını araştırıyor. Acı Tatlı Ekşi filmi bu akşam 22:30’da Show TV ekranlarından yayınlanacak.

Acı Tatlı Ekşi konusu

Murat ve Duygu ilişkilerine 5 sene ara vermeye karar verir. 5 senenin ardından bir araya geldiklerinde hala birbirlerini sevmeleri halinde evleneceklerdir. Ancak Murat ve Duygu birbirlerine çok aşıktır. Üniversite mezuniyetinde evlenme teklifi eden Murat’ın teklifini Duygu bu anlaşmayla kabul etmez. İkili ayrı kaldıkları süre içerisinde çok zor dönemler geçirir. Bu süre içerisinde karşılıklı fedakarlıklar yapmak zorunda olan ikilinin gerçek aşkın zamana karşı gelmesini izleyicilere göstermektedir.

Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi?

Filmin çekimleri genel olarak İzmir’de çekildi. Bazı sahneler ise İstanbul’da çekilmiştir. Çekimler genel olarak İzmir Alaçatı’da gerçekleştirilmiştir.

Acı Tatlı Ekşi filmi oyuncuları kim?

Özge Özpirinçci (Duygu)

Buğra Gülsoy (Murat)

Yusuf Akgün (Alper)

Gözde Türkpençe (Eliz)

Osman Alkaş (Hakan)

Füsun Demirel (Murat'ın Annesi)

Rahmi Dilligil (Murat'ın Babası)