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Acemi Cinayet Masası filminin konusu nedir?

Acemi Cinayet Masası filminin konusu nedir? adlı içeriğimizde siz değerli okuyucularımıza; Acemi Cinayet Masası Netflix filminin konusu nedir? Acemi Cinayet Masası film yönetmeni kimdir? Acemi Cinayet Masası filminin senaristi kim? Acemi Cinayet Masası filminde hangi oyuncular yer almaktadır? Acemi Cinayet Masası filmi hangi tarihte yayına girecek? Acemi Cinayet Masası filmi IMDB puanı kaç? Sorularının cevapları ve Acemi Cinayet Masası filminin yorumu, eleştirisi, film incelemesi, Acemi Cinayet Masası film fragmanı ve film hakkında merak edilen pek çok şey hakkında ayrıntılı olarak bilgiler sunacağız.

02 Kasım 2021 Salı 15:08
Acemi Cinayet Masası filminin konusu nedir?
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Şu son günlerde Polonya Podkowa Lesna kasabasının sakinleri oldukça huzurlu ve sakin ve eğlenceli bir yaşam sürdürüyorlar. Gürültüden ve karmaşadan uzak, sessiz sakin ve gürültü olmayan bir düzene ortak olmalarının yanında bir de halkın güvenliği nadir görülen cinayet vakaları ile sağlanmaktadır. Bu huzur dolu başlangıçtan sonra film hikayesinin alev alacağı aşikar ancak Magda, film hikayesini şimdilik dizginleyecek gibi durmaktadır.

Günlerinin büyük bir kısmını ev işleri yapmak ile geçiren genç anne kalan vakitlerde de çocuklarını büyütmek ile uğraşmaktadır ve edindiği bir hobisinden de geri kalmamaktadır. Görünen o ki çocukluk yaşlarından beri dedektif ve cinayet özelinde bazı araştırmalar yapmaktadır. Kitaplar, romanlar ve soruşturmalar.. Fakat hayatı evliliği ve çocukları doğrultusunda ilerlemeye başlayınca polislik görevinden ayrılmak zorunda kalan sade bir kadın gibi gözükmektedir.

Yönetmen koltuğunda Piotr Mularuk ‘un yer aldığı film, durgun başlangıcı ile resmen dram temalı içeriklere meydan okumaktadır. Magda ‘nın yoğun ev temposu ve çocuk bakım işleri gibi birçok anne teması ile hüküm sürerken ait olduğu maceraya yakınlaşması da bir nebze olsun gecikmektedir. Magda ‘nın her gün yapmış olduğu yürüyüş rutini esnasında bir ceset bulunması ile Acemi Cinayet Masası filmi de en nihayetinde başlamış olacak. Ayrıca öldürülmüş olarak bulunan kadının boynunda uzun ir süredir ortalarda görünmeyen yakın arkadaşı Weronika ‘nın olan bir kolye bulacak..

Acemi Cinayet Masası Netflix film yorumu

Doğal olarak da aylardır hatta yıllardır cinayet görmeyen bir kasabanın da ‘’ parkta ki ölü kadın ‘’ manşetleri ile büyük bir yıkıma uğrayacağı da aşikardır. Fakat yine de muhtemel olarak gözüken bir detay daha var.. O detay da polis departmanının bu zamana kadar yapmış olduğu en büyük soruşturmasının bisiklet hırsızlığı olmasından ortaya çıkmış olacaktır. Son derece çelimsiz, tecrübe sahibi olmayan ve muzip polisler cinayet soruşturmasın sekteye uğratmak için gerekli olan bütün özelliklere sahiptirler. Magda da – aynı zamanda da eski aşkı olan – polis departmanı şefinin beceriksizliğine bir kere daha şahit olacak ve kolları sıvamaya başlayarak sonu siyasi kanallara kadar uzanan bir cinayet soruşturmasına yardımcı olacak..

Acemi Cinayet Masası filmi, ne bizleri kahkahalara boğacak kadar potansiyeli olan bir komedi filmi ne de işin içinden çıkılamayacak kadar zor ve gizemi olan bir suç – polisiye filmidir. Film izlenme esnasında her iki konsept arasında da sürüp giderken yer aldığı bazı sekansları ile hem güldürmeyi hem de çözümsüz bırakmayı başarmaktadır. Fakat ben suç ve polisiye ile komedi türlerini birbirine bağdaştıramayan biri olarak … tamamen zaman kaybı yaratan bir his oluşturduğu düşüncesi de hakim olmaktadır. Neticeye gelecek olursak eğer Netflix yapımı bu filme 10 üzerinden 5,5 puanı uygun görmekteyiz.

Acemi Cinayet Masası filminin IMDB puanı kaç?

Orijinal adı ‘’ In For a Murder ‘’ olan Acemi Cinayet Masası Netflix filminin yayınlandığı günden itibaren seyircisi tarafından almış olduğu IMDB puanı 4,5 ‘tur.

Acemi Cinayet Masası filminde yer alan oyuncular kim ve karakterleri nelerdir?

  • Anna Smolowik filmde Magda Borowska karakterini canlandırmaktadır.
  • Pawel Domagala filmde Commissioner Jacek Sikora karakterini canlandırmaktadır.
  • Szymon Bobrowski filmde Jaroslaw Czerwinski karakterini canlandırmaktadır.
  • Piotr Adamczyk filmde Robert Mazur karakterini canlandırmaktadır.
  • Dorota Segda filmde Barbara Szeliga karakterini canlandırmaktadır.
  • Przemyslaw Stippa filmde Tomasz Borowski karakterini canlandırmaktadır.
  • Emma Giegzno filmde Weronika Bielecka karakterini canlandırmaktadır.
  • Olga Sarzynska filmde Elka karakterini canlandırmaktadır.

Acemi Cinayet Masası filminin konusu nedir? adlı içeriğimizin sonuna geldik. Güncel film ve dizilerden haberdar olmak için bizleri takipte kalmayı unutmayın. Yeni ve başka içeriklerde görüşmek üzere..



Son Güncelleme: 02.11.2021 15:08
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Acemi Cinayet Masası Film KonusuNetflix FilmleriNetflix
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