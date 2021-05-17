Acemi Anneler yeni bölüm neden yok, saat kaçta yayınlanacak?

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Acemi Anneler geçtiğimiz hafta ekranlara gelmemesi sebebiyle birçok izleyici dizinin neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı.

Acemi Anneler dizisi saat kaçta yayınlanacak?

TRT1’de hafta içi her gün ekranlara gelen Acemi Anneler dizisini yayın saati değiştirildi. Buna dizi artık saat 17.00’da seyircisiyle buluşacak.

Acemi Anneler son bölümde neler oldu?

Dürdane oğullarına kızgınlığından ve artık hiç kimsenin yüzüne bakacak hâli kalmadığı düşüncesi ile huzurevine yerleşmeye karar veri. Ancak, Dürdane huzurevine giderken kaza geçirir. Orhan kazayı görür ve yardıma koşar. Anneliğini sorgulayan Dürdane, kırdığı kalpler onu affedene kadar huzurevinde kalmak ister ve oğullarının eve dön ısrarına kulak asmaz. Doğum tatbikatı yapan Nil ve Kemal sahidende doğum yapmak üzere olan çaresiz bir kadınla karşılasınca ona yardım edip bir hayra vesile olur ve tatbikatı gerçeklestirmiş olur. Seda'nın abisi Sedat'ın ise Seda'ya bir sürpriz yapar. Gülsüm'ün iki çocuğunu alıp kocasından kaçar. Beyzalar'ın evine sığınması aileyi birbirine kenetlenmesini sağlar. Sinir krizi geçiren Kainat'a ise geçmişten bir anıyı hatırlamak ağır geldi.

Acemi Anneler dizisinin oyuncuları kimler?

Merve Üçer – Nil

Berk Bakioğlu – Kemal

Begüm Topçu – Sevda

Önder Atakanlı – Orhan

Tolga Akman – Murat

Melisa Yıldıran – Beyza

Yağmur O¨ztürk – Ceren

Cantuğ Turay –Tarık

Ege Semih Erken – Cenk

Cansın Yılmaz – Hayat