İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Nusret'ten olay firikik! Yatağa hoplarken bornozu açıldı
Nusret'ten olay firikik! Yatağa hoplarken...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...

Acemi Anneler reyting sonuçları nasıl? TRT 1 yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?

Acemi Anneler reyting sonuçları nasıl? TRT 1 yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı? haberi ile ilgili olarak sıcak gelişmeler, objektif yazar kadromuzun kalemiyle yayınlanmaya devam ediyor. Hemen şimdi 28.10.2020 tarihli haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

28 Ekim 2020 Çarşamba 16:09
Acemi Anneler reyting sonuçları nasıl? TRT 1 yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?
Takip Et:

TRT 1 kanalında bugün itibariyle yayınlanmaya başlayan Acemi Anneler dizisi izleyici ile buluştu. Günlük dizi olarak ekranlara gelen Acemi Anneler dizisinde 4 anne adayının hayat mücadelesi anlatılıyor. Anne olma heyecanı ile başlayan serüvenlerinin farklı sonuçları ile samimi bir aile dizisi izleyeceğiz.

Acemi Anneler dizisini nasıl buldunuz?


İlk bölümüyle ekranlara gelen Acemi Anneler dizisinde genç oyuncuların enerjisi ve tanıdık simalarıyla izleyicinin ilgisini çekmeyi başardı. Dizide Sevda karakterine hayat veren Ceren Topçu ve eşi Cantuğ Turay’ı geçtiğimiz yıllarda yayınlanan Deniz Yıldızı dizisinden tanımaktayız. Daha önce günlük dizi olarak yayınlanan Beni Affet, Unutma Beni ve Sevdim Seni Bir Kere dizilerinde rol alan Merve Üçer, Berk Bakioğlı, Tolga Akman, Yağmur Öztürk ve Cansın Yılmaz’ı da bu dizilerden tanıyoruz. Günlük dizilerde izlediğimiz bu oyuncuların tek bir dizide birleşmesiyle izleyicilerin beğenisini kazanacaktır.

Acemi Anneler dizisi reytingleri

TRT 1 ekranlarında hafta içi her gün 15.45 de yayınlanacak dizi Esra Erol, Zuhal Topal’la Sofra’da ve Didem Arslan’la Vazgeçme gibi programlarla aynı saatte yayınlanıyor. Dizinin rakipleri yemek ve kayıp bulma programları olsa da bu programları izlemek istemeyen izleyiciler, Acemi Anneler’i izlemeyi tercih edecek.



Son Güncelleme: 28.10.2020 16:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Trt 1ReytingAcemi Anneler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baraj dizisinde Nazım'ın eski eşi Nermin gelince ortalık iyice karıştı!
Baraj dizisinde Nazım'ın eski eşi Nermin gelince ortalık iyice karıştı!
Çukur Halil İbrahim kimdir?
Çukur Halil İbrahim kimdir?
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak

Popüler Haberler

Acemi Anneler reyting sonuçları nasıl? TRT 1 yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?
Arka Sokaklar yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler
BİM'de satılan Kiwi katı meyve sıkacağı nasıl, alınır mı? Kiwi katı meyve sıkacağı BİM'de satışı başladı
TV8 En Şık Benim yarışması başvuru adresi, başvuru şartları ve whatapp numarası
Kanal 7 Yaralı Kalbim oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Brütten nete maaş hesaplaması nasıl yapılır? 2020
Öğretmen Öğretmen neden final kararı aldı? Öğretmen final nedeni ve tarihi
Gelinim Mutfakta İlayda neden yarışmadan ayrıldı, neden yok? İlayda geri dönecek mi?
Evlilik kredisi veren bankalar hangileridir?
A101 mağazalarında satışa çıkarılan Huawei band 4 incelemesi ve kullanıcıların yorumları!
Evli ve eşi çalışmayan sigortalı çalışan için AGİ ne kadar?
Ölen kişinin arkasından yapılması gereken işlemler nelerdir?
Show Tv Kendine İyi Bak Başvuru Formu
Yeni açılan İETT hatları hangileridir? Yeni açılan İETT hatları güzergahları neresi, nerelerden geçiyor?
İŞKUR üzerinden KPSS şartsız 241 sağlık personeli alınacak! Personel kadroları ve alım şartları nelerdir?
TRT Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve set adresi
Acemi Anneler dizisi Sevda kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Begüm Topçu kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Necati Şaşmaz Edho’ya Ne Zaman Katılacak? Polat Alemdar Eşkıya dizisine girecek mi?
Boşanma dilekçeleri nerelere teslim edilir? 2020 Boşanma dilekçesi ücretleri
Acemi Anneler dizisinde Ceren karakterini Yağmur Öztürk canlandırıyor
Süt yardım başvurusu nasıl yapılır? 2020 İBB Halk Süt yardımı süt yardımı için gereken şartlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.