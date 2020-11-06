İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Gamze hakkında flaş gelişme
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden...

Acemi Anneler konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu

Acemi Anneler konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu basına aktarıldığı ilk günden beri büyük ilgi topladı. Yeni gelişmeleriyle de dikkat çeken Acemi Anneler konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu haberinde Kasım 6 2020 günü son durum ne oldu merak ediyorsanız hemen haberimizi okuyarak ayrıntılar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

06 Kasım 2020 Cuma 18:21
Acemi Anneler konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Takip Et:

Merve Üçer

1992 doğumlu Merve Üçer, Ankara Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nden mezun oldu. 2013 yılında Miss Turkey yarışmasına katıldı ve ardından model olarak çalışmaya başladı. İlk olarak İblisin Oğul 13. Vahşet adlı bir filmde rol aldı. Çılgın Dershane 3'te rol aldı. Merve Üçer, Beni Bırakma dizisinde Elif karakterini canlandırdı. Merve Üçer Instagram hesabı https://www.instagram.com/merveucer__/

Berk Bakioğlu

Berk Bakioğlu 1999 yılında İstanbul’da doğmuştur. Berk Bakioğlu’nun yer aldığı ilk dizi Star TV de gösterilen Sevdim Seni Bir Kere dizisiydi. Oyuncumuzun instagram hesabı: https://www.instagram.com/berk.bakioglu/

Begüm Topçu

Begüm Topçu, "Deniz Yıldızı" dizisinin yıldızı Cantuğ Turay ile evli ve 1985 yılında Ankara'da doğdu. Hacettepe Ulusal Müzik Konservatuarı mezunu olan Begüm Topçu, " Aşkların En Güzeli " dizisine katıldı. Denizyıldızı ile ünlüdür. Eşi Cantuğ Turay ile tiyatroya meraklılar ve tuneler yapmaktadırlar. Begüm Topçu instagram hesabı https://www.instagram.com/begumtopcu85/

Melisa Yıldıran

Melisa Yıldıran ilk kez dizide yer alacak, tanınmış bir isim olmasa da yıldızı "Acemi Anneler" dizisinden sonra parlayacak. Her gün yayınlanan dizide anne adaylarından birini oynamaktadır.

Güral Ateş


Acemi Anneler dizisinde oynayacak olan Güral Ateş hakkında bilgi bulunmamaktadır. Yeni dizide anne adayından birinin eşi olaraktan ekranlara gelecektir.

Ozan Yıldırım

Ozan Yıldırım'ın Yeni Başlayacak olan Acemi Anneler dizisinde yer alacak ve ilk dizisi olacak. Yeni dizi sayesinde oyunculuğa kapı aralayacak. Ozan Yıldırım'ın Instagram hesabı https://www.instagram.com/ozannyldrmm

Tolga Akman

1986 İstanbul doğumlu Tolga Akman, Kadir Has Üniversitesi Sinema Oyunculuk Bölümü mezunudur. 11 yıl tiyatro, dizi ve filmlerde rol aldı. Melekler Korusun, Küçük Sırlar, Muhteşem Yüzyıl, Her Sevda Bir Veda, Aşkın Bedeli, Görünen Adam, Göç Zamanı ve Beni Affet dizilerinde oynamıştır. Tolga Akman'ın Instagram hesabı https://www.instagram.com/tolgaakman/?hl=tr

Yağmur Öztürk

Acemi Anneler dizisinde Ceren karakterini canlandıracak olan oyuncunun ismi Yağmur Öztürk’tür. Yağmur Öztürk 1999 senesinde doğmuştur.  Ege Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Yağmur Öztürk, Başkent İletişim Bilimleri Akademisinde eğitim alarak oyunculuğa başlamıştır. Aynı zamanda diksiyon, spikerlik ve sunuculukla ilgili tüm eğitimleri de tamamlamıştır.

Acemi Anneler Dizisi Konusu Özeti

Yeni Başlayacak olan Acemi Anneler dizisinin tarihi oldukça ilginç. Dizinin hayranlarının yeni dizide keşfedecekleri çok şey var, yani dört müstakbel annenin ortak yaşam mücadelesi. Annelik hissinin en çok neye yaklaştığına şahit olacağımız dizi için hazırlıklar sürüyor. Yeni Başlayan Anneler dizisinin detaylı konusu ve özeti daha sonra sizlerle paylaşılacaktır.

Acemi Anneler Dizisi Nerede Çekiliyor?

Pek çok dizide olduğu gibi, İstanbul Yeni Başlayacak Acemi Anneler için çekim yeri olacak. Acemi Anneler dizisi, Beykoz ilçesindeki eski bir ayakkabı fabrikasının arazisinde oluşturulan büyük dizi ve film yaylalarında çekilecek. Dizi için özel olarak hazırlanan mahalle manzarası hem 1980'ler dizisine benzeyecek hem de mahallenin kültürünü yansıtacak.

 



Son Güncelleme: 06.11.2020 18:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziTRT1Acemi Anneler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Defne ile Son Gece dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Defne ile Son Gece dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı diziden ayrılıyor! Uğur Güneş'in diziden ayrılma sebebi
Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı diziden ayrılıyor! Uğur Güneş'in diziden ayrılma sebebi
Kenan Eve Sadakatsiz dizisi oyuncu kadrosuna dahil oldu!
Kenan Eve Sadakatsiz dizisi oyuncu kadrosuna dahil oldu!
Sadakatsiz dizisine yeni bir isim daha dahil oldu!
Sadakatsiz dizisine yeni bir isim daha dahil oldu!
Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u dizide neden yok? Didem Balçın diziden ayrıldı mı?
Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u dizide neden yok? Didem Balçın diziden ayrıldı mı?
Masumlar Apartmanı 8.bölüm özeti ve 9.bölüm fragmanı
Masumlar Apartmanı 8.bölüm özeti ve 9.bölüm fragmanı

Popüler Haberler

Acemi Anneler konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Devlet hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi desteği 2020
Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Gönül Dağı dizi çekim yerleri
Hangi bölümlere yatay geçiş yapılabilir? 2020 Yatay geçiş şartları nelerdir?
Gratis Mor Perşembe indirimli ürünler kampanyası
Yılmaz Erdoğan ile Öğrence ne zaman yayınlanacak? Yılmaz Erdoğan ile Öğrence programı konusu ve formatı
Yemin dizisi Feride kimdir? Cansu Tuman
Badem göz estetiği fiyatları ne kadardır? Badem göz estetiği işlemleri kaça ayrılmaktadır?
Black Cuma nedir? indirimleri ne zaman? 2020 Kara Cuma indirim tarihleri
Alev Alev 2. bölüm fragmanı
Memur olmak için yaş sınırı kaçtır? 2020 memurlukta yaş sınırı
Garanti Bankası hesabı nasıl açılır? Garanti hesap açma işlemleri ve belgeleri
Aygül Demirtaş kimdir? Selahattin Demirtaş'ın kardeşi ve avukatı Aygül Demirtaş
Halkbank müşteri hizmetleri temsilcisine direk bağlanma
Yurtdışı alışverişlerinde gümrük bergisi nasıl hesaplanır?
Alev Alev dizisi tekrar bölümleri hangi günler yayınlanıyor?
Acemi Anneler dizisi Ezgi karakteri kimdir? Tuğçe Özbey'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Doya Doya Moda Rabia ayrıldı mı, neden yok, geri dönecek mi?
Bim Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop inceleme ve kullanıcı yorumları
Ödenmeyen borçlar nedeni ile hapis cezası uygulanır mı? İcra işlemi nasıl uygulanır?
Yeni pandemi tedbirleri ve yasakları neler?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.