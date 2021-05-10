Acemi Anneler final mi yaptı? Acemi Anneler neden yayınlanmadı? Acemi Anneler yeni bölüm ne zaman?

TRT 1 ekranlarında 2020 yılından itibaren yayın hayatına devam eden Acemi Anneler dizi birçok kişi tarafından sevilerek izlenmeye devam ediyor. Başrollerinde Begüm Topçu, Merve Uçer, Melis Yıldıran ve Yağmur Öztürk'ün yer aldığı dizi final mi yaptı soruları yer alırken her pazartesi akşamı yayınlanan dizi bugün yayınlanmadı. 10 Mayıs TRT 1 yayın akışı haberimizde

10 Mayıs 2021 TRT yayın akışı

07:40Mesnevi'den Hikayeler

08:05Kuşlarla Yolculuk

08:45Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:55Türkan Hanım'ın Konağı

11:40Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

14:25İyilik Hikayeleri

14:40Masumlar Apartmanı

18:00 Ana haber

18:25Doğrusu Ne?

18:30Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okum...Diğer

20:30Uyanış: Büyük Selçuklu





Acemi Anneler son bölümde neler oldu?

Dürdane yaşanan son olayların ardından oğullarına kızgınlığı yüzünden huzur evine yerleşmeye karar verir. Fakat giderken yolda kaza yapar. Orhan ise kazayı görür ve hemen müdahale eder. Anneliğini sorgulayan Dürdane ise kırdığı kalpleri onarana kadar huzur evinde kalmak ister. Oğulları annesine eve dön dese de Dürdane çocuklarının dediklerini duymamazlıktan gelir. Doğum tatbikatı yapan Nil ve Kemal ise gerçekten doğum yapacak bir kadın ile karşı karşıya kalır. Seda’nın abisi Sedat ise kız kardeşine bir sürprizi vardır.

Acemi Anneler son bölümü izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Acemi anneler bugün yok mu?

Acemi Anneler yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. 10 Mayıs TRT yayın akışında yer almayan dizi akıllara final mi yaptı sorusunu getirdi. Diziden henüz bir açıklama gelmedi.