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Acemi Anneler Ezgi kimdir? Tuğçe Özbey gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri

Basında yer almaya başladığı ilk andan beri dikkat çeken Acemi Anneler Ezgi kimdir? Tuğçe Özbey gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri haberine dair yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 30-12-2020 tarihli haberimizden gelişmeleri takip edebilirsiniz.

30 Aralık 2020 Çarşamba 11:00
Acemi Anneler Ezgi kimdir? Tuğçe Özbey gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
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TRT1 ekranlarında yayınlanan Acemi Anneler dizisinde Ezgi karakterine hayat veren Tuğçe Özbey’in kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide Sevda ve Orhan’ın kızı olan Ezgi aynı zamanda derslerinde oldukça da başarılıdır. Dizide Ezgi karakterine Tuğçe Özbey hayat vermektedir.

Tuğçe Özbey Kimdir?

1999 yılında Ankara’da doğan Tuğçe Özbey Atatürk Fen Lisesini bitirmiştir. Başkent İletişim’de oyunculuk eğitimi alan Özbey ilk olarak Beni Bırakma dizisi ile izleyici karşısına çıkmıştır. Tuğçe Özbey Beni Bırakma ve Acemi Anneler dizilerinde rol almıştır. Genç oyuncunun Instagram hesabı ise @tugceozbeyy’dir.

 



Son Güncelleme: 30.12.2020 11:00
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Anahtar Kelimeler:
EzgiAcemianneler
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