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Acemi Anneler Ezgi kimdir? Tuğçe Özbey biyografisi

Acemi Anneler Ezgi kimdir? Tuğçe Özbey biyografisi haberi akıbetiyle ilgili merak edilen yeni ayrıntılar 27 Ocak 2021 Çarşamba günü de gündemde! Siz de Acemi Anneler Ezgi kimdir? Tuğçe Özbey biyografisi haberi için 27 Ocak 2021 Çarşamba tarihli en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

27 Ocak 2021 Çarşamba 11:00
Acemi Anneler Ezgi kimdir? Tuğçe Özbey biyografisi
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TRT1 ekranlarında yayınlanan Acemi Anneler dizisinde Ezgi karakterine hayat veren Tuğçe Özbey’in kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide Sevda ve Orhan’ın kızı olan Ezgi aynı zamanda derslerinde oldukça da başarılıdır. Dizide Ezgi karakterine Tuğçe Özbey hayat vermektedir.

Tuğçe Özbey Kimdir?

1999 yılında Ankara’da doğan Tuğçe Özbey Atatürk Fen Lisesini bitirmiştir. Başkent İletişim’de oyunculuk eğitimi alan Özbey ilk olarak Beni Bırakma dizisi ile izleyici karşısına çıkmıştır. Tuğçe Özbey Beni Bırakma ve Acemi Anneler dizilerinde rol almıştır. Genç oyuncunun Instagram hesabı ise @tugceozbeyy’dir.

 



Son Güncelleme: 27.01.2021 11:00
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Anahtar Kelimeler:
EzgiAcemianneler
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