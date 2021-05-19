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Acemi Anneler dizisinin Tarık'ı Cantuğ Turay'ın hayat hikayesi!

Gündemde dikkat çeken Acemi Anneler dizisinin Tarık'ı Cantuğ Turay'ın hayat hikayesi! haberine ilişkin sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Yazar kadromuzun, en güncel ayrıntılarıyla kaleme aldığı Acemi Anneler dizisinin Tarık'ı Cantuğ Turay'ın hayat hikayesi! haberini 19.05.2021 tarihli yayınımızdan okuyabilirsiniz.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 13:21
Acemi Anneler dizisinin Tarık'ı Cantuğ Turay'ın hayat hikayesi!
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Acemi Anneler Dizisi Tarık Kimdir?

Cantuğ Turay, 14 Mayıs 1984 yılında Ankara'da doğdu. Oyuncu 1.78 boyunda ve 73 kg ağırlığında. Hacettepe Üniversitesi Konservatuar bölümünden mezun olmuştur.

TRT ekranına "Gezi-Yorum" adlı belgesel programının sunuculuğunu yapmıştır. Begüm Topçu Turay ile evlenen oyuncunun bir kızı vardır.

Aktif olarak şimdilerde Acemi Anneler dizisinde Tarık rolüyle dizide rol almaktadır. 2005 senesinde Beşinci Boyut dizisinde yer almış ve Bizim Evin Halleri isimli dizide Rüzgar olarak uzun süre yer almıştır.

Cantuğ Turay’ın Rol Aldığı Diziler

Deniz Yıldızı (Melih) 2009 – 2015

Bizim Evin Halleri (Rüzgar) 2000 – 2008

Beşinci Boyut (Mehmet) 2005

Gezi-Yorum 2005


Son Güncelleme: 19.05.2021 13:21
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1DiziAcemi Anneler
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