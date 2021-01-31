İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Son Dakika
Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Acemi Anneler dizisinin Ezgi'si Tuğçe Özbey'in hayat hikayesi!

Acemi Anneler dizisinin Ezgi'si Tuğçe Özbey'in hayat hikayesi! haberinin gündeme gelmesiyle beraber birçok kişi haberin sıcak gelişmelerini merak etmeye başlamıştı. 31 Ocak 2021 Pazar tarihli haberimizi okuyarak ile ilgili merak ettiğiniz ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

31 Ocak 2021 Pazar 11:00
Acemi Anneler dizisinin Ezgi'si Tuğçe Özbey'in hayat hikayesi!
Takip Et:

TRT1 ekranlarında yayınlanan Acemi Anneler dizisinde Ezgi karakterine hayat veren Tuğçe Özbey’in kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide Sevda ve Orhan’ın kızı olan Ezgi aynı zamanda derslerinde oldukça da başarılıdır. Dizide Ezgi karakterine Tuğçe Özbey hayat vermektedir.

Tuğçe Özbey Kimdir?

1999 yılında Ankara’da doğan Tuğçe Özbey Atatürk Fen Lisesini bitirmiştir. Başkent İletişim’de oyunculuk eğitimi alan Özbey ilk olarak Beni Bırakma dizisi ile izleyici karşısına çıkmıştır. Tuğçe Özbey Beni Bırakma ve Acemi Anneler dizilerinde rol almıştır. Genç oyuncunun Instagram hesabı ise @tugceozbeyy’dir.

 



Son Güncelleme: 31.01.2021 11:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EzgiAcemianneler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gönül Dağı dizisi Kamuran karakterini kim canlandırıyor? Nihan Durukan Yapıcı kimdir?
Gönül Dağı dizisi Kamuran karakterini kim canlandırıyor? Nihan Durukan Yapıcı kimdir?
2021 yılı final yapan, final yapması beklenen ve erken bitip yayından kaldırılan diziler
2021 yılı final yapan, final yapması beklenen ve erken bitip yayından kaldırılan diziler
29 Ocak tv program reytingleri belli oldu
29 Ocak tv program reytingleri belli oldu
Kırmızı Oda Boncuk ölüyor mu diziden ayrılacak mı? Burcu Biricik Kırmızı Oda'dan ayrılıyor mu?
Kırmızı Oda Boncuk ölüyor mu diziden ayrılacak mı? Burcu Biricik Kırmızı Oda'dan ayrılıyor mu?
Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu ve oyuncuları
Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu ve oyuncuları
50m2 dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
50m2 dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

Evde bakım maaşı yatan iller 31 Ocak 2021 Pazar - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Hepsi Benim Fox TV başvuru nasıl yapılır? Hepsi Benim yarışması başvuru formu ve whatsapp iletişim numarası
Kadir Şeker davasında son durum ne? Kadir Şeker cezası bozuldu mu, beraat edecek mi?
Beşiktaş Trabzonspor maç özeti ve maç sonucu kaç kaç bitti, golleri kim attı? Bjk Trabzon 1-2 maç golleri izle
Hercai Miran ölecek mi, ölüyor mu? Akın Akınözü diziden ayrılıyor mu?
ORC, MAK ve METROPOL Son seçim anketi araştırmalarına göre partilerin oy dağılımları
PttAVM nedir? ePttAVM nasıl çalışıyor? ePttAVM alışveriş nasıl yapılır?
Kefaret reyting sonuçları nasıl? Fox TV yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?
GTA 5 Türkçe yama nasıl yüklenir?
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 31 Ocak 2021 Pazar canlı maç yayın saatleri
Fakirlik maaşı nasıl alınır? 2020 Muhtaçlık aylığı başvuru şartları
FoxPlay Gorbi dizisi çekimleri başladı! Türk fantastik dizisi yakında
Gangs of London yeni sezon ne zaman çıkacak? Gangs of London 2.sezon yayın tarihi
Migroskop 30 Nisan – 13 Mayıs 2020 indirimli ürünler kataloğu
Ertuğrul Bey, Diriliş Osman’a geri dönecek mi? Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman’da oynayacak mı, geri mi dönecek?
Gedson Fernandes kimdir? Galatasaray yeni transferi Gedson Fernandes nerelidir? Gedson Fernandes kariyeri ve geçmişi
Abdulkadir Parmak neden oyundan çıktı, sakatlığı ne?
Nipah virüsü belirtileri nelerdir? Nipah virüsü nasıl yayılıyor?
Şef Ahmet Dede kimdir? Ahmet Dede Nusret’e ne söyledi?
TRT 2 Şubat 2021'de yayınlanacak sinema filmleri neler? TRT 2'de hangi filmler yayınlanacak? 28 günde 28 film geliyor
Netflix We Are: The Brooklyn Saints 1. sezon konusu nedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.