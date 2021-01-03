İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten samimi estetik itirafı!
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten...
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi! Bakan Koca açıklamalarda bulundu
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu...

Acemi Anneler dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?

Merak uyandıran Acemi Anneler dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta? haberinin devam eden gelişmelerinden haberdar olmak için siz de hemen 3 Ocak 2021 Pazar günü yayına aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

03 Ocak 2021 Pazar 09:00
Acemi Anneler dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?
Takip Et:

Acemi Anneler dizisi TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Çekimleri başlayan dizi kısa süre sonra TRT 1 ekranlarında başlayacak ve hafta içi her gün saat 15.45’te ekranlara gelecek.

Berk Bakioğlu, Merve Üçer, Melisa Yıldıran ile Ozan Yıldırım’ın rol aldığı Acemi Anneler dizisi İstanbul’da çekiliyor.

Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor?

Dört anne adayının kafa kafaya vererek yaşadıkları hayat mücadeleleri etrafında gerçekleşecek dizi çekimleri İstanbul'da yapılıyor. Dizi seti için hazırlanan atmosferle seyirciler huzurlu bir mahalle ortamını tadarak doksanlı yılları yaşayacak.

Acemi Anneler dizisi hangi il ve ilçelerde çekiliyor?

TRT 1’in yeni günlük dizisi Acemi Anneler’in çekimi İstanbul’da yapılıyor. Beykoz’daki eski kundura fabrikasında kurulan sette Acemi Anneler dizisinin setini de ziyaret etmek isteyen pek çok kişi bulunmaktadır.

 



Son Güncelleme: 03.01.2021 09:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Acemi AnnelerTrt 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor 2021 oyuncu Çağrı Atakan kimdir?
Survivor 2021 oyuncu Çağrı Atakan kimdir?
Survivor 2021 Oyuncu Öykü Çelik kimdir?
Survivor 2021 Oyuncu Öykü Çelik kimdir?
Survivor 2021 Başpehlivan İsmail Balaban kimdir?
Survivor 2021 Başpehlivan İsmail Balaban kimdir?
Survivor 2021 Hayrettin kimdir?
Survivor 2021 Hayrettin kimdir?
Survivor Batuhan Karacakaya kimdir?
Survivor Batuhan Karacakaya kimdir?
Sen Çal Kapımı Eymen kimdir? Mert Öcal kimdir?
Sen Çal Kapımı Eymen kimdir? Mert Öcal kimdir?

Popüler Haberler

Emanet dizisi Selim kimdir? Osman Aydın nerelidir?
Türkan Hanımın Konağı dizisinde Rabia karakterini Arzu Yanardağ canlandırıyor
Acemi Anneler dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?
Yatıya Misafirim Var whatsapp başvuru numarası ve başvuru formu
Ocak 2021 En uygun faiz veren banka faiz oranları ve şartları
Bugün kimin maçı var? 3 Ocak 2021 Pazar TV'de spor ekranı, hangi maç hangi kanalda
Türkan Hanımın Konağı dizisi Zehra kimdir? Gerçek adı nedir? Almira Tuğgül Küçükoğlu nereli, yaşı kaç?
Tvnet Tv Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? Tvnet canlı izleme linki
Instagram takipçilerin hepsini topluca silebilirmiyim? Instagram takipçileri silme işlemleri
2021 Emekli promosyon ödemeleri ne kadardır? Emekli promosyon anlaşması kaç yıl sürer?
TV8 Türkiye Modelini Arıyor yarışması sunucusu ve jürisi kimlerden oluşuyor? Türkiye Modelini Arıyor yarışması ne zaman başlayacak?
20 yaş altı izin belgesi nereden, nasıl alınır? 20 yaş altı için sokağa çıkma belgesi var mı?
Bir Doğu Masalı Melek’in Kızı kimdir? Rabia Soytürk hakkında bilgiler
Ramo dizisi oyuncu kadrosu açıklandı!
Oyuncakçı dükkanı nasıl açılır, hangi belgeler gerekir?
2020-2021 YÖK Üniversitelerin uzaktan ve ikinci öğrenim ücretleri
Elektrik faturası desteği başvuru formu nerden doldurulur? 2021 Elektrik faturası desteği başvuru işlemleri
SGK tarafından yapılan son dakika açıklaması yüz güldürdü, 30 Nisan 2021' e kadar başvurulduğu taktirde zam ve cezalar silinecek...
internetten online emlak vergisi ödeme işlemleri 2021
Yemin dizisi Feride karakteri kimdir? Cansu Tuman kimdir, nereli, kaç yaşında?
Egzama olanlar askerlik yapabilir mi? Egzema askerliğe engelmidir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.