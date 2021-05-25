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Acemi Anneler dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?

Okurlarımızın merak ettikleri Acemi Anneler dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta? haberinin gündeme gelmesinin ardından birçok yeni bilgi de basına aktarıldı. Biz de 25 Mayıs 2021 Salı tarihli haberimizde Acemi Anneler dizisinin çekim yeri neresi? konusundaki güncel bilgilere yer verdik. Hemen okuyarak, ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

25 Mayıs 2021 Salı 23:29
Acemi Anneler dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?
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TRT1 ekranlarına gelecek olan Acemi Anneler adlı dizinin çekimleri yapılmaya başladı. Yayın tarihinin çok yakında olması beklenen TRT1 dizisinin yayın saatleri ise 15 . 45 olacak. Dizinin oyuncu kadrosu ise Berk Bakioğlu, Melisa Yıldıran, Ozan Yıldırım, Begüm Topçu ve Merve Üçer gibi isimler yer almaktadır.

Dizinin çekim alanları tam olarak açıklanmasa da İstanbul’ da çekildiği netleşti. Dizinin konusu ise dört acemi annenin başlarından geçen olayları bir arada çözmesini ve hayatı belirli bir refah düzeyinde yaşamak için verdikleri mücadeleyi anlatacak. Dizinin çekimlerinin yapılması için kullanılan il ise İstanbul oldu, dizinin setinin düzeni ise güzel bir mahalleye andırmak üzere ve 90’ lı yılların eşsiz atmosferini yaşatmak için düzenlenmiştir.

Çekim yeri İstanbul olarak belirlenmiş olan dizinin çekildiği ilçe ise Beykoz’ dur. Beykoz birden fazla dizi gibi Acemi Anneler adlı diziye de ev sahipliği yapmaktadır ve eski bir kundura fabrikasının bulunduğu yerde set kuruldu. Dizide ise dünya gibi ülkemizde de devam etmekte olan koronavirüs salgını nedeni ile set için alınan önlem detaylı bir şekilde sürdürülmeye devam etmektedir. Hastalığın yayılması veya set çalışanlarını bulaşmasının önüne geçebilmek amacı ile herhangi bir şekilde izleyici alınmamaktadır.


Son Güncelleme: 25.05.2021 23:29
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