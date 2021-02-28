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Acemi Anneler dizisinin çekildiği yer neresi? Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde

Yayınlandığı ilk andan beri oldukça dikkat çeken Acemi Anneler dizisinin çekildiği yer neresi? Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde haberi gündemde kendisine yer edinmeye devam ediyor. Acemi Anneler dizisinin çekildiği yer neresi? Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde haberinin en güncel ayrıntılarıyla ilgili bilgileri paylaştığımız 28 Şubat 2021 Pazar tarihli haberimizden sıcak gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

28 Şubat 2021 Pazar 09:01
Acemi Anneler dizisinin çekildiği yer neresi? Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde
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Acemi Anneler dizisi TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Çekimleri başlayan dizi kısa süre sonra TRT 1 ekranlarında başlayacak ve hafta içi her gün saat 15.45’te ekranlara gelecek.

Berk Bakioğlu, Merve Üçer, Melisa Yıldıran ile Ozan Yıldırım’ın rol aldığı Acemi Anneler dizisi İstanbul’da çekiliyor.

Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor?

Dört anne adayının kafa kafaya vererek yaşadıkları hayat mücadeleleri etrafında gerçekleşecek dizi çekimleri İstanbul'da yapılıyor. Dizi seti için hazırlanan atmosferle seyirciler huzurlu bir mahalle ortamını tadarak doksanlı yılları yaşayacak.

Acemi Anneler dizisi hangi il ve ilçelerde çekiliyor?

TRT 1’in yeni günlük dizisi Acemi Anneler’in çekimi İstanbul’da yapılıyor. Beykoz’daki eski kundura fabrikasında kurulan sette Acemi Anneler dizisinin setini de ziyaret etmek isteyen pek çok kişi bulunmaktadır.

 



Son Güncelleme: 28.02.2021 09:01
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Acemi AnnelerTrt 1
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