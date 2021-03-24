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Acemi Anneler dizisine katılan Tuğçe Özbey kimdir? Ezgi karakteri kimdir?

Okurlarımızın bir süredir merak ettiği en yeni ayrıntılarıyla Acemi Anneler dizisine katılan Tuğçe Özbey kimdir? Ezgi karakteri kimdir? haberini kaleme almaya devam ediyoruz. Şimdi siz de 24.03.2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

24 Mart 2021 Çarşamba 12:16
Acemi Anneler dizisine katılan Tuğçe Özbey kimdir? Ezgi karakteri kimdir?
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TRT1 ekranlarında yayınlanan Acemi Anneler dizisinde Ezgi karakterine hayat veren Tuğçe Özbey’in kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide Sevda ve Orhan’ın kızı olan Ezgi aynı zamanda derslerinde oldukça da başarılıdır. Dizide Ezgi karakterine Tuğçe Özbey hayat vermektedir.

Tuğçe Özbey Kimdir?

1999 yılında Ankara’da doğan Tuğçe Özbey Atatürk Fen Lisesini bitirmiştir. Başkent İletişim’de oyunculuk eğitimi alan Özbey ilk olarak Beni Bırakma dizisi ile izleyici karşısına çıkmıştır. Tuğçe Özbey Beni Bırakma ve Acemi Anneler dizilerinde rol almıştır. Genç oyuncunun Instagram hesabı ise @tugceozbeyy’dir.

 



Son Güncelleme: 24.03.2021 12:16
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Anahtar Kelimeler:
EzgiAcemianneler
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