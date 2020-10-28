İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Nusret'ten olay firikik! Yatağa hoplarken bornozu açıldı
Nusret'ten olay firikik! Yatağa hoplarken...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...

Acemi Anneler dizisine katılan Merve Üçer kimdir? Nil karakteri kimdir?

Birçok haber okurunun mercek altında tuttuğu Acemi Anneler dizisine katılan Merve Üçer kimdir? Nil karakteri kimdir? haberinin en yeni ayrıntılarını 28.10.2020 tarihli haberimizde paylaşıyoruz. Haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

28 Ekim 2020 Çarşamba 13:02
Acemi Anneler dizisine katılan Merve Üçer kimdir? Nil karakteri kimdir?
Takip Et:

TRT 1 ekranlarında 19 Ekim’den itibaren hafta içi her gün yayınlanacak yeni bir dizi başlıyor. ‘Acemi Anneler’ adlı dizinin ilk fragmanı yayınlandı. Dizide 4 annenin başından geçen olaylar anlatılacak. Hikayesi anlatılacak annelerden biri olan Nil karakteri başarılı bir mimardır.

Dizide 4 annenin başına gelen olaylar konu alınırken bu annelerden biri de Nil’dir. Başarılı bir mimar olan Nil, Ankara’da büyük bir şirkette çalışmaktadır. Çalışkanlığıyla işinin en iyisi olan Nil’in başından geçen olayları üzüntüleri ve sevinçlerini dizide izleyeceğiz.

Acemi Anneler Nil kimdir?


Dizide Nil karakterini canlandıran oyuncunun gerçek adı Merve Üçer’dir. 5 Şubat 1992 yılında doğan oyuncu Ankaralıdır. Ankara Üniversitesi Felsefe bölümünden mezun olan Merve Üçer, adını 2013 yılında katıldığı Miss Turkey yarışması ile duyurmuştur. Yarışmanın ardından birçok markanın modelliğini yapmıştır. Oyunculuk kariyerine ise bir sinema filmiyle adım atmıştır.

2013 yılında İblisin Oğlu 13. Vahşet filmiyle oyunculuğa başlayan Üçer, 2014 yılında Çılgın Dershane 3 filminde, 2019 yılında Beni Bırakma dizisinde rol almıştır.



Son Güncelleme: 28.10.2020 13:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
NilMerve üçerAcemi Anneler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baraj dizisinde Nazım'ın eski eşi Nermin gelince ortalık iyice karıştı!
Baraj dizisinde Nazım'ın eski eşi Nermin gelince ortalık iyice karıştı!
Çukur Halil İbrahim kimdir?
Çukur Halil İbrahim kimdir?
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak

Popüler Haberler

Acemi Anneler dizisine katılan Merve Üçer kimdir? Nil karakteri kimdir?
Acemi Anneler dizisinde Hayat karakterini Cansın Yılmaz canlandırıyor
TRT1 Hayatın Ritmi programının sunucusu Dr. Halit Yerebakan kimdir? Dr. Halit Yerebakan'ın hayatı
Meme Kanseri nasıl ortaya çıkar? Hastalığın vücuttaki belirtileri nasıldır?
Minecraft Mod indirme yöntemleri!
Necati Şaşmaz Edho’ya Ne Zaman Katılacak? Polat Alemdar Eşkıya dizisine girecek mi?
Yemin dizisi Semih karakteri kimdir? Emre Kerem Ketenci'nin hayatı ve yer aldığı diziler
Star TV Güvercin dizisi ne zaman final yapacak? Dizi final haberleri sevenlerini üzdü
Hangi memur ne kadar zam alacak? 2021 Memur maaş zammı ne kadar olacak?
Boşanma dilekçeleri nerelere teslim edilir? 2020 Boşanma dilekçesi ücretleri
Yasak Elma Leyla neden yok? Tuvana Türkay Yasak Elma’dan neden ayrılıyor?
Dereotunun sağlığa faydaları nelerdir? Dereotunun besin değerleri ve faydaları
LGS sınav sonuçlarına göre Lise puan hesaplama ve yüzdelik dilimleri
Emekli vatandaşlara kira ve yakacak yardımı verilecek mi? Türkiye Emekliler Derneği harekete geçti
Masum 114. bölüm fragmanı 14 Temmuz Pazartesi
Tarifeye ek telefon şartları nelerdir? Kimler faturaya ek telefon alabilir?
Sol Yanım dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Şeref Bey dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Türkan Hanımın Konağı dizisi Zehra kimdir? Almira Tuğgül Küçükoğlu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
İŞKUR işsiz maaşları nelerdir? 2020 İŞKUR hangi program ne kadar maaş vermekte?
Gönül Dağı Serdar kimdir? Gerçek adı nedir? Utku Ateş hakkında bilgiler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.