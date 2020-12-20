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Acemi Anneler dizisindeki Tarık karakteri kimdir?

Gündemde uzun bir süre geniş yer tutan ve birçok kişinin merakını toplayan Acemi Anneler dizisindeki Tarık karakteri kimdir? ile ilgili olarak birçok kritik gelişme söz konusu! 20 Aralık 2020 tarihli haberimizde Acemi Anneler dizisindeki Tarık karakteri kimdir? konusunda merak edilen birçok güncel ayrıntıya yer verdik. Haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

20 Aralık 2020 Pazar 13:21
Acemi Anneler dizisindeki Tarık karakteri kimdir?
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Acemi Anneler Dizisi Tarık Kimdir?

Cantuğ Turay, 14 Mayısıs 1984 yılında Ankara'da doğdu. Oyuncu 1.78 boyunda ve 73 kg ağırlığında. Hacettepe Üniversitesi Konservatuar bölümünden mezun olmuştur.

TRT ekranına "Gezi-Yorum" adlı belgesel programının sunuculuğunu yapmıştır. Begüm Topçu Turay ile evlenen oyuncunun bir kızı vardır.

Aktif olarak şimdilerde Acemi Anneler dizisinde Tarık rolüyle dizide rol almaktadır. 2005 senesinde Beşinci Boyut dizisinde yer almış ve Bizim Evin Halleri isimli dizide Rüzgar olarak uzun süre yer almıştır.

Cantuğ Turay’ın Rol Aldığı Diziler

Deniz Yıldızı (Melih) 2009 – 2015

Bizim Evin Halleri (Rüzgar) 2000 – 2008

Beşinci Boyut (Mehmet) 2005

Gezi-Yorum 2005



Son Güncelleme: 20.12.2020 13:21
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1DiziAcemi Anneler
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