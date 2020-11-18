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Acemi Anneler dizisindeki Tarık karakteri kimdir? Cantuğ Turay nereli, yaşı kaç?

Türkiye basınında yankı uyandıran Acemi Anneler dizisindeki Tarık karakteri kimdir? Cantuğ Turay nereli, yaşı kaç? hakkında güncel gelişmeler aktarılmaya devam ediyor. Hemen 18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlanan haberimizi okuyabilir ve Acemi Anneler dizisindeki Tarık karakteri kimdir? ile ilgili güncel ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

18 Kasım 2020 Çarşamba 13:21
Acemi Anneler dizisindeki Tarık karakteri kimdir? Cantuğ Turay nereli, yaşı kaç?
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Acemi Anneler Dizisi Tarık Kimdir?

Cantuğ Turay, 14 Mayısıs 1984 yılında Ankara'da doğdu. Oyuncu 1.78 boyunda ve 73 kg ağırlığında. Hacettepe Üniversitesi Konservatuar bölümünden mezun olmuştur.

TRT ekranına "Gezi-Yorum" adlı belgesel programının sunuculuğunu yapmıştır. Begüm Topçu Turay ile evlenen oyuncunun bir kızı vardır.

Aktif olarak şimdilerde Acemi Anneler dizisinde Tarık rolüyle dizide rol almaktadır. 2005 senesinde Beşinci Boyut dizisinde yer almış ve Bizim Evin Halleri isimli dizide Rüzgar olarak uzun süre yer almıştır.

Cantuğ Turay’ın Rol Aldığı Diziler


Deniz Yıldızı (Melih) 2009 – 2015

Bizim Evin Halleri (Rüzgar) 2000 – 2008

Beşinci Boyut (Mehmet) 2005

Gezi-Yorum 2005



Son Güncelleme: 18.11.2020 13:21
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1DiziAcemi Anneler
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