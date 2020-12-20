İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı, koronavirüse yakalandı
Son Dakika
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı,...
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Son Dakika
Ara tatil sonrası yüz yüze...
Yeni düzenlemeler uygulanmaya başladı! İl ve ilçe tabela bilgilerinde yeni dönem
Son Dakika
Yeni düzenlemeler uygulanmaya başladı! İl...
Kızının bikinili fotoğraflarına ateş püsküren Coşkun Sabah'tan olay yaratacak sözler!
Kızının bikinili fotoğraflarına ateş püsküren...

Acemi Anneler dizisindeki Nil karakteri Kimdir? Merve Üçer dizideki rolü ve hayatı

Acemi Anneler dizisindeki Nil karakteri Kimdir? Merve Üçer dizideki rolü ve hayatı haberine ait merak edilen güncel ayrıntılar basın bülteninde yer almaya devam ediyor. Biz de Acemi Anneler dizisindeki Nil karakteri Kimdir?’a dair gelişmeleri 20 Aralık 2020 Pazar tarihli haberimizde ele aldık. Haberimizi okuyarak tüm gelişmeleri anında okuyabilirsiniz.

20 Aralık 2020 Pazar 13:02
Acemi Anneler dizisindeki Nil karakteri Kimdir? Merve Üçer dizideki rolü ve hayatı
Takip Et:

TRT 1 ekranlarında 19 Ekim’den itibaren hafta içi her gün yayınlanacak yeni bir dizi başlıyor. ‘Acemi Anneler’ adlı dizinin ilk fragmanı yayınlandı. Dizide 4 annenin başından geçen olaylar anlatılacak. Hikayesi anlatılacak annelerden biri olan Nil karakteri başarılı bir mimardır.

Dizide 4 annenin başına gelen olaylar konu alınırken bu annelerden biri de Nil’dir. Başarılı bir mimar olan Nil, Ankara’da büyük bir şirkette çalışmaktadır. Çalışkanlığıyla işinin en iyisi olan Nil’in başından geçen olayları üzüntüleri ve sevinçlerini dizide izleyeceğiz.

Acemi Anneler Nil kimdir?

Dizide Nil karakterini canlandıran oyuncunun gerçek adı Merve Üçer’dir. 5 Şubat 1992 yılında doğan oyuncu Ankaralıdır. Ankara Üniversitesi Felsefe bölümünden mezun olan Merve Üçer, adını 2013 yılında katıldığı Miss Turkey yarışması ile duyurmuştur. Yarışmanın ardından birçok markanın modelliğini yapmıştır. Oyunculuk kariyerine ise bir sinema filmiyle adım atmıştır.

2013 yılında İblisin Oğlu 13. Vahşet filmiyle oyunculuğa başlayan Üçer, 2014 yılında Çılgın Dershane 3 filminde, 2019 yılında Beni Bırakma dizisinde rol almıştır.



Son Güncelleme: 20.12.2020 13:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
NilMerve üçerAcemi Anneler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor 2021 kadrosunda yer alan isimler! Yeni sezonda yarışacağı iddia edilen kişiler
Survivor 2021 kadrosunda yer alan isimler! Yeni sezonda yarışacağı iddia edilen kişiler
Survivor yarışmasıyla adını duyuran Evrim Keklik, MasterChef Türkiye'ye konuk olacak
Survivor yarışmasıyla adını duyuran Evrim Keklik, MasterChef Türkiye'ye konuk olacak
MasterChef'te Evrim'in hatası Barbaros-Evrim ikilisine yarışma kaybettirdi
MasterChef'te Evrim'in hatası Barbaros-Evrim ikilisine yarışma kaybettirdi
Survivor 2020 yarışmacısı Berkan Karabulut MasterChef Türkiye'ye konuk olarak katılacak
Survivor 2020 yarışmacısı Berkan Karabulut MasterChef Türkiye'ye konuk olarak katılacak
Kim Milyoner Olmak İster Piri Reis sorusunun yanıtı
Kim Milyoner Olmak İster Piri Reis sorusunun yanıtı
Survivor Cemal Can Canseven kimdir?
Survivor Cemal Can Canseven kimdir?

Popüler Haberler

Acemi Anneler dizisindeki Nil karakteri Kimdir? Merve Üçer dizideki rolü ve hayatı
Acemi Anneler dizisi Hayat karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Cansın Yılmaz kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Emanet dizisi Zuhal kimdir? Hilal Yıldız hakkında bilgiler
Hangi memur ne kadar zam alacak? 2021 Memur maaş zammı ne kadar olacak?
Özel hastaneler acil girişi ücretli mi? 2020
Raylı sistemler mühendisliği nedir? Raylı sistemler mühendisi nasıl olunur?
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Zeynep Naz Eyüpoğlu kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Yemin dizisindeki Semih karakteri kimdir? Emre Kerem Ketenci nereli, yaşı kaç?
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 20 Aralık 2020 Pazar canlı maç yayın saatleri
Rüyada fındık görmek ne demektir? Rüyada fındık görmek anlamı, tabiri nedir?
Süper Ligde VAR olmasa puan durumu ne olur du?
2021 Survivor Yarışmacıları Yarışmadan Para Alıyor Mu?
FOX TV Savaşçı Yeni Sezon ne zaman başlayacak? yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?
Tozkoparan dizisinin yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Bu pazar neden yayınlanmadı? Yayın günü değişti!
Yeni SGK ve Vergi Affı yasası nasıl olacak? SGK ve vergi borcu olanlara müjde, af yasası yolda!
Netflix Aralık ayı yayın takviminde neler var?
Acemi Anneler dizisinde Ezgi karakterine Tuğçe Özbey hayat veriyor
Kefilsiz kredi çekilir mi, nasıl çekilir? 2020
Hırdavat dükkanı bayiliği veren firmalar ve şartları 2020
Instagram takipçi silme nasıl yapılır? 2020 Instagram toplu takipçi silme
E-devlet kredi notu nasıl öğrenilir? Ücretsiz kredi notu sorgulama

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.