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Acemi Anneler dizisindeki Hayat karakteri kimdir?

Basında yankı uyandırarak kısa sürede dikkatleri üzerine toplayan Acemi Anneler dizisindeki Hayat karakteri kimdir? haberi ile ilgili taze gelişmeleri okumak için siz de 11.04.2021li haberimize göz atabilirsiniz.

11 Nisan 2021 Pazar 13:00
Acemi Anneler dizisindeki Hayat karakteri kimdir?
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TRT 1 ekranlarında 19 Ekim’den itibaren hafta içi her gün yayınlanacak yeni bir dizi başlıyor. ‘Acemi Anneler’ adlı dizinin ilk fragmanı yayınlandı. Dizide 4 annenin başından geçen olaylar anlatılacak. Dizinin ana karakterlerinden biri olan Hayat karakteri, 20’li yaşlarında Cem’e aşık olan genç kız rolündedir. Babası doktor olan Hayat, babası ile aynı mesleği yapan Cem’e büyük bir ilgi duymaktadır.

Acemi Anneler dizisi Hayat kimdir?

Acemi Anneler dizisinde Hayat karakterini Cansın Yılmaz canlandırmaktadır. 21 Ocak 1997 yılında Ankara’da dünyaya gelen oyuncu, spor ile yakından ilgilidir. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenimine devam eden oyuncunun Türkiye Jimnastik üçüncülüğü bulunmaktadır. Oyunculuk kariyerine henüz adım atan oyuncu güzelliği ile dikkatleri çekmektedir.

2017 yılında Beni Affet dizisi ile oyunculuğa başlayan Cansın Çevik, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Acemi Anneler dizisi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.




Son Güncelleme: 11.04.2021 13:00
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Anahtar Kelimeler:
Cansın YılmazHayatAcemi Anneler
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