İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma ödeneklerinde yeni karar: Süre uzatıldı!
Son Dakika
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma...
7256 sayılı yasa gereği vergi yapılandırma başvuru ve ödeme süresi ertelendi! Resmi Gazete' de yayımlandı
7256 sayılı yasa gereği vergi...

Acemi Anneler dizisinde Murat karakterine Tolga Akman hayat veriyor

Gündemde ilgi odağı haline gelen 30 Aralık 2020 tarihli Acemi Anneler dizisinde Murat karakterine Tolga Akman hayat veriyor haberi yeni ayrıntılarla basında yer almaya devam ediyor. Hemen şimdi 30-12-2020 tarihli haberimizi okuyarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

30 Aralık 2020 Çarşamba 13:12
Acemi Anneler dizisinde Murat karakterine Tolga Akman hayat veriyor
Takip Et:

Acemi Anneler Dizisi Murat Kimdir? 

Oyuncumuzun asıl adı Tolga Akman, yeni başlayan Acemi Anneler dizisinde Murat rolünü canlandırıyor. 26 Nisan 1986'da İstanbul'da doğdu. 1.81 metre boyunda ve 75 kilogram ağırlığındadır. Tiyatro eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin tiyatro bölümünde tamamladı.

Murat, "Acemi Anneler" dizisinde insanlara yardım etmeye adanmış bir şekilde seyirci karşısına çıkacak. Bu nedenle işinde çok başarılıdır, hırsı yoktur ve para kazanmak yerine insan kazanmayı tercih eder. Acemi Anneler Murat, idealist ve karizmatik birisidir.

Tolga Akman şimdi TRT ekranlarında yayınlanan Acemi Anneler dizisinde Murat rolünü canlandırıyor, kariyerine Hayat isimli filmle başladı. Sonraki dönemde, tarihi dizi "Muhteşem Yüzyıl" da rol aldı.

İncir ağacı dizisinde Bekir rolünün yanında Muhteşem Yüzyıl, 40, Sınıf, Menekşe ile Halil, Küçük Sırlar, Melekler Korusun, Her Sevda Bir Veda, Beni Affet, Aşkın Bedeli, Azazil, Göç Zamanı, Yola Geldik gibi farklı projelerde de yer almıştır.

Beni Affet isimli dizide hayat verdiği Yaman rolüyle tanınmaktadır. Şimdilerde aktif olarak Acemi Anneler dizisinin oyuncu kadrosunda yer almaktadır.



Son Güncelleme: 30.12.2020 13:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziTrt 1MuratAcemi Anneler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hadise yılbaşı akşamı online konser verecek!
Hadise yılbaşı akşamı online konser verecek!
Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar devam ediyor! Behice karakteri diziden ayrılıyor
Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar devam ediyor! Behice karakteri diziden ayrılıyor
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Avukat Ebru'su izleyicileri şaşırttı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Avukat Ebru'su izleyicileri şaşırttı!
Doya Doya Moda'nın yeni jürisi Doğuş Çabakçor kimdir?
Doya Doya Moda'nın yeni jürisi Doğuş Çabakçor kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisindeki Markus kimdir?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisindeki Markus kimdir?

Popüler Haberler

Acemi Anneler dizisinde Murat karakterine Tolga Akman hayat veriyor
Netflix Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak’ın konusu ve fragmanı
Oto ekspertiz dükkanı nasıl açılır, dükkan açmak ne kadara mal olur?
Mantı nasıl pişirilir? Mantı evde nasıl yapılır?
Hindistan asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2020
Erken emeklilik artık mümkün
Acemi Anneler dizisinin Sevda'sı Begüm Topçu'nun hayat hikayesi!
Zatürre aşısı devlet tarafından karşılanır mı? 2020
Acemi Anneler dizisi Kemal kimdir? Berk Bakioğlu doğum tarihi
Acemi Anneler dizisi Nil kimdir? Gerçek adı ne? Merve Üçer oynadığı diziler
SGK 4A emeklilik yaşı hesaplaması detayları
Bim'de satılan Volta elektrikli bisiklet özellikleri nedir?
YÖK 6 GB bedava internet nasıl kullanılır? Her sitede geçerli mi?
Günlük burç yorumları 25 Ağustos 2020 Salı burçların aşk, kariyer ve sağlık yorumları
En Uygun 100 Bin TL 120 Ay Vadeli Konut Kredisi Veren Bankalar Hangileridir?
Egemen Babil dizisinden neden ayrıldı? Yeni sezonda Ozan Güven yok mu, neden veda etti?
Sgk işyeri no sorgulaması nasıl yapılır? SGK işyeri sicil no öğrenme
Acemi Anneler dizisine katılan Deniz Gökçe Kayhan kimdir? Melahat karakteri kimdir?
Yenilenen Nissan Micra teknik özellikleri ortaya çıktı! Yeni 2020 Nissan Micra özellikleri ve fiyatları
2021 Başbakanlık VGM bursu ne kadar olacak, ne kadar zam yapılacak?
Fox TV canlı yayın akışı 30 Aralık 2020 Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.