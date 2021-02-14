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Acemi Anneler dizisinde Cenk karakterine Ege Semih Erken hayat veriyor

Yazar kadromuzun en ince detaylarıyla okurlarımıza sunmak istediği Acemi Anneler dizisinde Cenk karakterine Ege Semih Erken hayat veriyor haberimize ilişkin tüm yeni ayrıntılar 14.02.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyun, hemen bilgilenin.

14 Şubat 2021 Pazar 13:20
Acemi Anneler dizisinde Cenk karakterine Ege Semih Erken hayat veriyor
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Acemi Anneler 19 Ekim Pazartesi günü ekranlara ilk bölümü ile gelecektir. Trt1 ekranlarında günlük dizi olarak yayınlanan Acemi Anneler, yeni anne olmuş olan 4 kadının mücadelesini anlatacaktır.

Acemi Anneler dizisinden Cenk:

Acemi Anneler adlı dizi ile ekranlara gelecek olan Cenk karakterini, 2017 Best Model Türkiye yarışmasının 2’ ncisi olan Ege Semih Erken canlandıracak.

 

Ege Semih Erken oyunculuk kariyerine Yasak Elma adlı dizide canlandırdığı Emre karakteri ile başlamıştır. Oyuncu ekranlarda yenidir ve ikinci dizisi Acemi Anneler olacaktır.

 

Acemi Anneler dizisinde yer alan Cenk oldukça yakışıklı bir karakterdir. Ege Semih Erken için ise maalesef detaylı bilgiler henüz basın ile paylaşılmamıştır. Paylaşıldığında ise haberimiz revize edilecektir.

 

Ege Semih Erken aktif olarak sosyal medya kullanımı yapmaktadır. Oyuncunun sosyal medya kullanıcı adı ise @egesemihh’ dir.



Son Güncelleme: 14.02.2021 13:20
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