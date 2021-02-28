İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi aydınlatan gizemli ışık ne?
Son Dakika
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi...
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı öncesi o ilaçları kullanmayın
Son Dakika
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı...
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu: 5 bin 625 gram nargile tütünü ele geçirildi!
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu:...

Acemi Anneler dizisi Tarık’ı kim canlandırıyor? Cantuğ Turay'ın biyografisi

Acemi Anneler dizisi Tarık’ı kim canlandırıyor? Cantuğ Turay'ın biyografisi haberinin gündeme gelmesinin ardından okurlarımızın birçoğu tarafından merak edilen ayrıntılara yer verdiğimiz 28 Şubat 2021 Pazar tarihli haberimizden yeni detayları da öğrenebilirsiniz.

28 Şubat 2021 Pazar 13:22
Acemi Anneler dizisi Tarık’ı kim canlandırıyor? Cantuğ Turay'ın biyografisi
Takip Et:

Acemi Anneler Dizisi Tarık Kimdir?

Cantuğ Turay, 14 Mayısıs 1984 yılında Ankara'da doğdu. Oyuncu 1.78 boyunda ve 73 kg ağırlığında. Hacettepe Üniversitesi Konservatuar bölümünden mezun olmuştur.

TRT ekranına "Gezi-Yorum" adlı belgesel programının sunuculuğunu yapmıştır. Begüm Topçu Turay ile evlenen oyuncunun bir kızı vardır.

Aktif olarak şimdilerde Acemi Anneler dizisinde Tarık rolüyle dizide rol almaktadır. 2005 senesinde Beşinci Boyut dizisinde yer almış ve Bizim Evin Halleri isimli dizide Rüzgar olarak uzun süre yer almıştır.

Cantuğ Turay’ın Rol Aldığı Diziler

Deniz Yıldızı (Melih) 2009 – 2015

Bizim Evin Halleri (Rüzgar) 2000 – 2008

Beşinci Boyut (Mehmet) 2005

Gezi-Yorum 2005



Son Güncelleme: 28.02.2021 13:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Trt 1DiziAcemi Anneler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hercai dizisinde Gönül karakteri diziden ayrıldı mı?
Hercai dizisinde Gönül karakteri diziden ayrıldı mı?
FOX TV Savaşçı yeni sezon oyuncuları kimler? Savaşçı yeni bölümler ne zaman başlıyor?
FOX TV Savaşçı yeni sezon oyuncuları kimler? Savaşçı yeni bölümler ne zaman başlıyor?
Masumiyet dizisi tutar mı?
Masumiyet dizisi tutar mı?
50 M2 Netflix oyuncuları kimdir, dizide hangi oyuncular hangi karakterlere hayat vermektedir?
50 M2 Netflix oyuncuları kimdir, dizide hangi oyuncular hangi karakterlere hayat vermektedir?
BluTV Yeşilçam dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı
BluTV Yeşilçam dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı
Bugün televizyonda hangi diziler var? 28 Şubat Pazar TV yayın akışı
Bugün televizyonda hangi diziler var? 28 Şubat Pazar TV yayın akışı

Popüler Haberler

Hercai dizisinde Gönül karakteri diziden ayrıldı mı?
FOX TV Savaşçı yeni sezon oyuncuları kimler? Savaşçı yeni bölümler ne zaman başlıyor?
Masumiyet dizisi tutar mı?
İhtiyaç kredisi kullanırken aranan şartlar neler? İhtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? İhtiyaç kredisi hesaplama
Bitcoin almak caiz mi? Bitcoin ticareti haram mı? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bitocin fetvası
Hakan Taşıyan son sağlık durumu nasıl? Hakan Taşıyan hastalığı ne, neden hastanede?
Savaşçı neden yok? Fox TV Savaşçı dizisi bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
EGM Bekçi alımı yapacak mı? Bekçi alımlarında yaş şartı kaçtır? 2021 Bekçi alımı şartları ve detaylar
Yüzleşme sunucusu Oytun Erbaş kimdir, nereli yaşı kaç?
Türkiye’de nerelere meteor düştü? Göktaşı düşmesi nedir?
Şehir dışına çıkmak için seyahat izni nereden, nasıl alınacak?
Evimin altından fay hattı geçiyor mu? MTA online fay hattı sorgulama nasıl yapılır?
SGK'den Erken Emeklilik Müjdesi! 5 Milyon Vatandaş Erken Emekli Olabilecek! Nasıl Erken Emekli Olabilirim?
Mardin askere kaç gönderiyor? 2021 Mardin merkez ve ilçeleri celp dönemleri
Türk Hava Yolları (THY) 2021 Şubat ayı uçuş planı
Jason Statham Türkiye’de mi yaşıyor? Jason Statham Türkiye'de nerede kalıyor?
50 M2 Netflix oyuncuları kimdir, dizide hangi oyuncular hangi karakterlere hayat vermektedir?
Rüyada yılan görmek neye işaret eder?
Fenerbahçe ve Galatasaray Nesine.com eşya piyangosu çekilişi ne zaman yapılacak? Nesine eşya piyangosu çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak?
Bugün televizyonda hangi diziler var? 28 Şubat Pazar TV yayın akışı
Hindistan’da asgari ücret ne kadar? 2021 Yılı Hindistan asgari ücret fiyatları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.