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Acemi Anneler dizisi Tarık kimdir? Gerçek adı nedir? Cantuğ Turay nereli, yaşı kaç?

Acemi Anneler dizisi Tarık kimdir? Gerçek adı nedir? Cantuğ Turay nereli, yaşı kaç? ile ilgili yeni ayrıntılar 3 Şubat 2021 Çarşamba tarihinde internet ve yazılı basınla paylaşılmaya devam ediyor. 3 Şubat 2021 gününe ait Acemi Anneler dizisi Tarık kimdir? Gerçek adı nedir? Cantuğ Turay nereli, yaşı kaç? hakkında tüm güncel detayları sitemizden okuyabilirsiniz.

03 Şubat 2021 Çarşamba 13:21
Acemi Anneler dizisi Tarık kimdir? Gerçek adı nedir? Cantuğ Turay nereli, yaşı kaç?
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Acemi Anneler Dizisi Tarık Kimdir?

Cantuğ Turay, 14 Mayısıs 1984 yılında Ankara'da doğdu. Oyuncu 1.78 boyunda ve 73 kg ağırlığında. Hacettepe Üniversitesi Konservatuar bölümünden mezun olmuştur.

TRT ekranına "Gezi-Yorum" adlı belgesel programının sunuculuğunu yapmıştır. Begüm Topçu Turay ile evlenen oyuncunun bir kızı vardır.

Aktif olarak şimdilerde Acemi Anneler dizisinde Tarık rolüyle dizide rol almaktadır. 2005 senesinde Beşinci Boyut dizisinde yer almış ve Bizim Evin Halleri isimli dizide Rüzgar olarak uzun süre yer almıştır.

Cantuğ Turay’ın Rol Aldığı Diziler

Deniz Yıldızı (Melih) 2009 – 2015

Bizim Evin Halleri (Rüzgar) 2000 – 2008

Beşinci Boyut (Mehmet) 2005

Gezi-Yorum 2005



Son Güncelleme: 03.02.2021 13:21
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1DiziAcemi Anneler
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