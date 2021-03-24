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Acemi Anneler dizisi Tarık kimdir? Cantuğ Turay'ın yer aldığı diziler

Türkiye basınında yankı uyandıran ve kısa süre içerisinde birçok okurun merakını toplayan Acemi Anneler dizisi Tarık kimdir? Cantuğ Turay'ın yer aldığı diziler haberi ile ilgili güncel gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. 24 Mart 2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de en yeni ayrıntılardan haberdar olabilirsiniz.

24 Mart 2021 Çarşamba 13:26
Acemi Anneler dizisi Tarık kimdir? Cantuğ Turay'ın yer aldığı diziler
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Acemi Anneler Dizisi Tarık Kimdir?

Cantuğ Turay, 14 Mayısıs 1984 yılında Ankara'da doğdu. Oyuncu 1.78 boyunda ve 73 kg ağırlığında. Hacettepe Üniversitesi Konservatuar bölümünden mezun olmuştur.

TRT ekranına "Gezi-Yorum" adlı belgesel programının sunuculuğunu yapmıştır. Begüm Topçu Turay ile evlenen oyuncunun bir kızı vardır.

Aktif olarak şimdilerde Acemi Anneler dizisinde Tarık rolüyle dizide rol almaktadır. 2005 senesinde Beşinci Boyut dizisinde yer almış ve Bizim Evin Halleri isimli dizide Rüzgar olarak uzun süre yer almıştır.

Cantuğ Turay’ın Rol Aldığı Diziler

Deniz Yıldızı (Melih) 2009 – 2015

Bizim Evin Halleri (Rüzgar) 2000 – 2008

Beşinci Boyut (Mehmet) 2005

Gezi-Yorum 2005



Son Güncelleme: 24.03.2021 13:26
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1DiziAcemi Anneler
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