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Acemi Anneler dizisi Tarık kimdir? Cantuğ Turay'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Acemi Anneler dizisinde Tarık karakterini canlandıran oyuncumuzun kim olduğu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Acemi Anneler dizisinde Tarık karakterini canlandıran oyuncumuz kimdir?

23 Ekim 2020 Cuma 16:27
Acemi Anneler dizisi Tarık kimdir? Cantuğ Turay'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
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Acemi Anneler Dizisi Tarık Kimdir?

Cantuğ Turay, 14 Mayısıs 1984 yılında Ankara'da doğdu. Oyuncu 1.78 boyunda ve 73 kg ağırlığında. Hacettepe Üniversitesi Konservatuar bölümünden mezun olmuştur.

TRT ekranına "Gezi-Yorum" adlı belgesel programının sunuculuğunu yapmıştır. Begüm Topçu Turay ile evlenen oyuncunun bir kızı vardır.

Aktif olarak şimdilerde Acemi Anneler dizisinde Tarık rolüyle dizide rol almaktadır. 2005 senesinde Beşinci Boyut dizisinde yer almış ve Bizim Evin Halleri isimli dizide Rüzgar olarak uzun süre yer almıştır.

Cantuğ Turay’ın Rol Aldığı Diziler


Deniz Yıldızı (Melih) 2009 – 2015

Bizim Evin Halleri (Rüzgar) 2000 – 2008

Beşinci Boyut (Mehmet) 2005

Gezi-Yorum 2005



Son Güncelleme: 23.10.2020 16:27
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Anahtar Kelimeler:
Acemi AnnelerDiziTrt 1
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