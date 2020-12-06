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Acemi Anneler dizisi Tarık kimdir? Cantuğ Turay yaşı ve oynadığı diziler

Acemi Anneler dizisi Tarık kimdir? Cantuğ Turay yaşı ve oynadığı diziler ve ayrıntıları hakkında gündemi meşgul eden tüm konular her geçen gün aydınlanmaya devam ediyor. Biz de 06.12.2020 tarihli haberimizde Acemi Anneler dizisi Tarık kimdir? ile ilgili tüm yeni gelişmeleri kaleme aldık.

06 Aralık 2020 Pazar 13:21
Acemi Anneler dizisi Tarık kimdir? Cantuğ Turay yaşı ve oynadığı diziler
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Acemi Anneler Dizisi Tarık Kimdir?

Cantuğ Turay, 14 Mayısıs 1984 yılında Ankara'da doğdu. Oyuncu 1.78 boyunda ve 73 kg ağırlığında. Hacettepe Üniversitesi Konservatuar bölümünden mezun olmuştur.

TRT ekranına "Gezi-Yorum" adlı belgesel programının sunuculuğunu yapmıştır. Begüm Topçu Turay ile evlenen oyuncunun bir kızı vardır.

Aktif olarak şimdilerde Acemi Anneler dizisinde Tarık rolüyle dizide rol almaktadır. 2005 senesinde Beşinci Boyut dizisinde yer almış ve Bizim Evin Halleri isimli dizide Rüzgar olarak uzun süre yer almıştır.

Cantuğ Turay’ın Rol Aldığı Diziler

Deniz Yıldızı (Melih) 2009 – 2015

Bizim Evin Halleri (Rüzgar) 2000 – 2008

Beşinci Boyut (Mehmet) 2005

Gezi-Yorum 2005



Son Güncelleme: 06.12.2020 13:21
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1DiziAcemi Anneler
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