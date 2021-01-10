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Acemi Anneler dizisi Tarık kimdir? Cantuğ Turay rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Yazarlarımız tarafından çeşitli ayrıntılarıyla kaleme alınan Acemi Anneler dizisi Tarık kimdir? Cantuğ Turay rol aldığı yapımlar ve biyografisi haberi, gündemde yer almaya devam ediyor. Siz de yeni gelişmeler hakkında merak ettiklerinizi öğrenmek için 10.01.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

10 Ocak 2021 Pazar 13:21
Acemi Anneler dizisi Tarık kimdir? Cantuğ Turay rol aldığı yapımlar ve biyografisi
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Acemi Anneler Dizisi Tarık Kimdir?

Cantuğ Turay, 14 Mayısıs 1984 yılında Ankara'da doğdu. Oyuncu 1.78 boyunda ve 73 kg ağırlığında. Hacettepe Üniversitesi Konservatuar bölümünden mezun olmuştur.

TRT ekranına "Gezi-Yorum" adlı belgesel programının sunuculuğunu yapmıştır. Begüm Topçu Turay ile evlenen oyuncunun bir kızı vardır.

Aktif olarak şimdilerde Acemi Anneler dizisinde Tarık rolüyle dizide rol almaktadır. 2005 senesinde Beşinci Boyut dizisinde yer almış ve Bizim Evin Halleri isimli dizide Rüzgar olarak uzun süre yer almıştır.

Cantuğ Turay’ın Rol Aldığı Diziler

Deniz Yıldızı (Melih) 2009 – 2015

Bizim Evin Halleri (Rüzgar) 2000 – 2008

Beşinci Boyut (Mehmet) 2005

Gezi-Yorum 2005



Son Güncelleme: 10.01.2021 13:21
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1DiziAcemi Anneler
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