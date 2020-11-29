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Acemi Anneler dizisi Tarık kimdir? Cantuğ Turay kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Gündeme servis edildiği ilk andan bu yana merak uyandıran ayrıntılarıyla dikkat çeken Acemi Anneler dizisi Tarık kimdir? Cantuğ Turay kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? haberine dair tüm sıcak gelişmeleri 29-11-2020 tarihli haberimizden öğrenebilirsiniz.

29 Kasım 2020 Pazar 13:21
Acemi Anneler dizisi Tarık kimdir? Cantuğ Turay kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
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Acemi Anneler Dizisi Tarık Kimdir?

Cantuğ Turay, 14 Mayısıs 1984 yılında Ankara'da doğdu. Oyuncu 1.78 boyunda ve 73 kg ağırlığında. Hacettepe Üniversitesi Konservatuar bölümünden mezun olmuştur.

TRT ekranına "Gezi-Yorum" adlı belgesel programının sunuculuğunu yapmıştır. Begüm Topçu Turay ile evlenen oyuncunun bir kızı vardır.

Aktif olarak şimdilerde Acemi Anneler dizisinde Tarık rolüyle dizide rol almaktadır. 2005 senesinde Beşinci Boyut dizisinde yer almış ve Bizim Evin Halleri isimli dizide Rüzgar olarak uzun süre yer almıştır.

Cantuğ Turay’ın Rol Aldığı Diziler

Deniz Yıldızı (Melih) 2009 – 2015

Bizim Evin Halleri (Rüzgar) 2000 – 2008

Beşinci Boyut (Mehmet) 2005

Gezi-Yorum 2005



Son Güncelleme: 29.11.2020 13:21
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1DiziAcemi Anneler
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