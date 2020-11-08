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Acemi Anneler dizisi Tarık kimdir? Cantuğ Turay hakkında bilgiler

Basında yer aldığı ilk andan itibaren okurlarımız tarafından da yoğun ilgi gösterilen Acemi Anneler dizisi Tarık kimdir? Cantuğ Turay hakkında bilgiler haberine dair en yeni ayrıntıları incelemeye devam ediyoruz. Siz de 08.11.2020 tarihli haberimizi okuyarak haberin en yeni detaylarını öğrenebilirsiniz.

08 Kasım 2020 Pazar 13:21
Acemi Anneler dizisi Tarık kimdir? Cantuğ Turay hakkında bilgiler
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Acemi Anneler Dizisi Tarık Kimdir?

Cantuğ Turay, 14 Mayısıs 1984 yılında Ankara'da doğdu. Oyuncu 1.78 boyunda ve 73 kg ağırlığında. Hacettepe Üniversitesi Konservatuar bölümünden mezun olmuştur.

TRT ekranına "Gezi-Yorum" adlı belgesel programının sunuculuğunu yapmıştır. Begüm Topçu Turay ile evlenen oyuncunun bir kızı vardır.

Aktif olarak şimdilerde Acemi Anneler dizisinde Tarık rolüyle dizide rol almaktadır. 2005 senesinde Beşinci Boyut dizisinde yer almış ve Bizim Evin Halleri isimli dizide Rüzgar olarak uzun süre yer almıştır.

Cantuğ Turay’ın Rol Aldığı Diziler


Deniz Yıldızı (Melih) 2009 – 2015

Bizim Evin Halleri (Rüzgar) 2000 – 2008

Beşinci Boyut (Mehmet) 2005

Gezi-Yorum 2005



Son Güncelleme: 08.11.2020 13:21
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Trt 1DiziAcemi Anneler
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