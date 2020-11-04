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Acemi Anneler dizisi Tarık karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Cantuğ Turay kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Çarşamba günü basında geniş bir yer bulan Acemi Anneler dizisi Tarık karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Cantuğ Turay kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberi ile ilgili okurlarımız tarafından da çokça merak edilen yeni gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Acemi Anneler dizisi Tarık karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Cantuğ Turay kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar konusula ilgili olarak tüm güncel sondakika bilgilere Kasım 4 Çarşamba tarihli haberimizden ulaşabilirsiniz.

04 Kasım 2020 Çarşamba 13:21
Acemi Anneler dizisi Tarık karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Cantuğ Turay kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Acemi Anneler Dizisi Tarık Kimdir?

Cantuğ Turay, 14 Mayısıs 1984 yılında Ankara'da doğdu. Oyuncu 1.78 boyunda ve 73 kg ağırlığında. Hacettepe Üniversitesi Konservatuar bölümünden mezun olmuştur.

TRT ekranına "Gezi-Yorum" adlı belgesel programının sunuculuğunu yapmıştır. Begüm Topçu Turay ile evlenen oyuncunun bir kızı vardır.

Aktif olarak şimdilerde Acemi Anneler dizisinde Tarık rolüyle dizide rol almaktadır. 2005 senesinde Beşinci Boyut dizisinde yer almış ve Bizim Evin Halleri isimli dizide Rüzgar olarak uzun süre yer almıştır.

Cantuğ Turay’ın Rol Aldığı Diziler


Deniz Yıldızı (Melih) 2009 – 2015

Bizim Evin Halleri (Rüzgar) 2000 – 2008

Beşinci Boyut (Mehmet) 2005

Gezi-Yorum 2005



Son Güncelleme: 04.11.2020 13:21
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Trt 1DiziAcemi Anneler
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