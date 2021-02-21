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Acemi Anneler dizisi Tarık (Cantuğ Turay) kimdir?

Sıcak manşet olarak basında yer almaya başladığı andan beri dikkatleri üzerine toplayan Acemi Anneler dizisi Tarık (Cantuğ Turay) kimdir? haberine dair en yeni detayları öğrenmek istiyorsanız 21.02.2021 tarihli haberimize mutlaka göz atın.

21 Şubat 2021 Pazar 13:21
Acemi Anneler dizisi Tarık (Cantuğ Turay) kimdir?
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Acemi Anneler Dizisi Tarık Kimdir?

Cantuğ Turay, 14 Mayısıs 1984 yılında Ankara'da doğdu. Oyuncu 1.78 boyunda ve 73 kg ağırlığında. Hacettepe Üniversitesi Konservatuar bölümünden mezun olmuştur.

TRT ekranına "Gezi-Yorum" adlı belgesel programının sunuculuğunu yapmıştır. Begüm Topçu Turay ile evlenen oyuncunun bir kızı vardır.

Aktif olarak şimdilerde Acemi Anneler dizisinde Tarık rolüyle dizide rol almaktadır. 2005 senesinde Beşinci Boyut dizisinde yer almış ve Bizim Evin Halleri isimli dizide Rüzgar olarak uzun süre yer almıştır.

Cantuğ Turay’ın Rol Aldığı Diziler

Deniz Yıldızı (Melih) 2009 – 2015

Bizim Evin Halleri (Rüzgar) 2000 – 2008

Beşinci Boyut (Mehmet) 2005

Gezi-Yorum 2005



Son Güncelleme: 21.02.2021 13:21
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Trt 1DiziAcemi Anneler
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