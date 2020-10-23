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Acemi Anneler dizisi reytingleri ve izleyici yorumları

TRT 1 kanalının günlük dizisi Acemi Anneler bugün itibarıyla yayın hayatına başladı. Acemi Anneler dizisinin ilk bölümünün ardından reytingleri ve izleyici yorumları basın ile paylaşıldı.

23 Ekim 2020 Cuma 16:09
Acemi Anneler dizisi reytingleri ve izleyici yorumları
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TRT 1 kanalında bugün itibariyle yayınlanmaya başlayan Acemi Anneler dizisi izleyici ile buluştu. Günlük dizi olarak ekranlara gelen Acemi Anneler dizisinde 4 anne adayının hayat mücadelesi anlatılıyor. Anne olma heyecanı ile başlayan serüvenlerinin farklı sonuçları ile samimi bir aile dizisi izleyeceğiz.

Acemi Anneler dizisini nasıl buldunuz?


İlk bölümüyle ekranlara gelen Acemi Anneler dizisinde genç oyuncuların enerjisi ve tanıdık simalarıyla izleyicinin ilgisini çekmeyi başardı. Dizide Sevda karakterine hayat veren Ceren Topçu ve eşi Cantuğ Turay’ı geçtiğimiz yıllarda yayınlanan Deniz Yıldızı dizisinden tanımaktayız. Daha önce günlük dizi olarak yayınlanan Beni Affet, Unutma Beni ve Sevdim Seni Bir Kere dizilerinde rol alan Merve Üçer, Berk Bakioğlı, Tolga Akman, Yağmur Öztürk ve Cansın Yılmaz’ı da bu dizilerden tanıyoruz. Günlük dizilerde izlediğimiz bu oyuncuların tek bir dizide birleşmesiyle izleyicilerin beğenisini kazanacaktır.

Acemi Anneler dizisi reytingleri

TRT 1 ekranlarında hafta içi her gün 15.45 de yayınlanacak dizi Esra Erol, Zuhal Topal’la Sofra’da ve Didem Arslan’la Vazgeçme gibi programlarla aynı saatte yayınlanıyor. Dizinin rakipleri yemek ve kayıp bulma programları olsa da bu programları izlemek istemeyen izleyiciler, Acemi Anneler’i izlemeyi tercih edecek.



Son Güncelleme: 23.10.2020 16:09
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Anahtar Kelimeler:
Acemi AnnelerReytingTrt 1
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