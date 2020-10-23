Acemi Anneler dizisi reytingleri ve izleyici yorumları

TRT 1 kanalında bugün itibariyle yayınlanmaya başlayan Acemi Anneler dizisi izleyici ile buluştu. Günlük dizi olarak ekranlara gelen Acemi Anneler dizisinde 4 anne adayının hayat mücadelesi anlatılıyor. Anne olma heyecanı ile başlayan serüvenlerinin farklı sonuçları ile samimi bir aile dizisi izleyeceğiz.
Acemi Anneler dizisini nasıl buldunuz?
Acemi Anneler dizisi reytingleri
TRT 1 ekranlarında hafta içi her gün 15.45 de yayınlanacak dizi Esra Erol, Zuhal Topal’la Sofra’da ve Didem Arslan’la Vazgeçme gibi programlarla aynı saatte yayınlanıyor. Dizinin rakipleri yemek ve kayıp bulma programları olsa da bu programları izlemek istemeyen izleyiciler, Acemi Anneler’i izlemeyi tercih edecek.
Son Güncelleme: 23.10.2020 16:09