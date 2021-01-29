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Acemi Anneler dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Acemi Anneler karakterleri ve oyuncuların kariyerleri

Acemi Anneler dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Acemi Anneler karakterleri ve oyuncuların kariyerleri haberine ilişkin olarak gündemde yer almaya başlayan yeni gelişmeler 29.01.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de haberimizi okuyarak tüm yeni ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

29 Ocak 2021 Cuma 18:13
Acemi Anneler dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Acemi Anneler karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
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Merve Üçer

1992 doğumlu Merve Üçer, Ankara Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nden mezun oldu. 2013 yılında Miss Turkey yarışmasına katıldı ve ardından model olarak çalışmaya başladı. İlk olarak İblisin Oğul 13. Vahşet adlı bir filmde rol aldı. Çılgın Dershane 3'te rol aldı. Merve Üçer, Beni Bırakma dizisinde Elif karakterini canlandırdı. Merve Üçer Instagram hesabı https://www.instagram.com/merveucer__/

Berk Bakioğlu

Berk Bakioğlu 1999 yılında İstanbul’da doğmuştur. Berk Bakioğlu’nun yer aldığı ilk dizi Star TV de gösterilen Sevdim Seni Bir Kere dizisiydi. Oyuncumuzun instagram hesabı: https://www.instagram.com/berk.bakioglu/

Begüm Topçu

Begüm Topçu, "Deniz Yıldızı" dizisinin yıldızı Cantuğ Turay ile evli ve 1985 yılında Ankara'da doğdu. Hacettepe Ulusal Müzik Konservatuarı mezunu olan Begüm Topçu, " Aşkların En Güzeli " dizisine katıldı. Denizyıldızı ile ünlüdür. Eşi Cantuğ Turay ile tiyatroya meraklılar ve tuneler yapmaktadırlar. Begüm Topçu instagram hesabı https://www.instagram.com/begumtopcu85/

Melisa Yıldıran

Melisa Yıldıran ilk kez dizide yer alacak, tanınmış bir isim olmasa da yıldızı "Acemi Anneler" dizisinden sonra parlayacak. Her gün yayınlanan dizide anne adaylarından birini oynamaktadır.

   

Tolga Akman

1986 İstanbul doğumlu Tolga Akman, Kadir Has Üniversitesi Sinema Oyunculuk Bölümü mezunudur. 11 yıl tiyatro, dizi ve filmlerde rol aldı. Melekler Korusun, Küçük Sırlar, Muhteşem Yüzyıl, Her Sevda Bir Veda, Aşkın Bedeli, Görünen Adam, Göç Zamanı ve Beni Affet dizilerinde oynamıştır. Tolga Akman'ın Instagram hesabı https://www.instagram.com/tolgaakman/?hl=tr

Yağmur Öztürk

Acemi Anneler dizisinde Ceren karakterini canlandıracak olan oyuncunun ismi Yağmur Öztürk’tür. Yağmur Öztürk 1999 senesinde doğmuştur.  Ege Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Yağmur Öztürk, Başkent İletişim Bilimleri Akademisinde eğitim alarak oyunculuğa başlamıştır. Aynı zamanda diksiyon, spikerlik ve sunuculukla ilgili tüm eğitimleri de tamamlamıştır.

Önder Atakanlı

Acemi Anneler dizisinde Orhan karakterini canlandıran Önder Atakan hem oyuncu hem de müzisyendir. Oyuncu eğitimini Ankara Üniversitesi Opera ve Koro bölümünde tamamlamıştır. Oyunculu Beni Affet dizisindeki Mahir karakteri ile ün kazanmıştır. İlk oyunculuk deneyimini Behzat Ç. dizisinde yapmıştır.

Cantuğ Turay

1984 doğumlu oyuncu Deniz Yıldızı dizisindeki Melih rolü ile bilinmektedir. Dizide Tarık rolünü üstlenmektedir. Oyuncu eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünde tamamlamıştır. Aynı zamanda dizide rol alan Begüm Topçu’nun eşidir.

Ege Semih Erken

Dizi de Cenk rolünü üstlenen oyuncu 2017 Best Model Türkiye yarışmasında yakışıklılığı ile tanınmıştır. Oyuncu aktif şekilde modellik yapmaktadır.

Cansın Yılmaz

Dizide Hayat rolünü üstlenen oyuncu 1997 Ankara doğumludur. Eğitimini Gazi Üniversitesi Spor Bilimlerinde tamamlamıştır. Cansın Yılmaz bu diziden önce Beni Bırakma dizisinde Özge karakterine hayat vermiştir.

 

Acemi Anneler Dizisi Konusu Özeti

Yeni Başlayacak olan Acemi Anneler dizisinin tarihi oldukça ilginç. Dizinin hayranlarının yeni dizide keşfedecekleri çok şey var, yani dört müstakbel annenin ortak yaşam mücadelesi. Annelik hissinin en çok neye yaklaştığına şahit olacağımız dizi için hazırlıklar sürüyor. Yeni Başlayan Anneler dizisinin detaylı konusu ve özeti daha sonra sizlerle paylaşılacaktır.

Acemi Anneler Dizisi Nerede Çekiliyor?

Pek çok dizide olduğu gibi, İstanbul Yeni Başlayacak Acemi Anneler için çekim yeri olacak. Acemi Anneler dizisi, Beykoz ilçesindeki eski bir ayakkabı fabrikasının arazisinde oluşturulan büyük dizi ve film yaylalarında çekilecek. Dizi için özel olarak hazırlanan mahalle manzarası hem 1980'ler dizisine benzeyecek hem de mahallenin kültürünü yansıtacak.

 



Son Güncelleme: 29.01.2021 18:13
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Anahtar Kelimeler:
DiziTRT1Acemi Anneler
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