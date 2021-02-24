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Acemi Anneler dizisi Nil kimdir? Merve Üçer'in hayatı!

Acemi Anneler dizisi Nil kimdir? Merve Üçer'in hayatı! ile ilgili yeni ayrıntılar 24 Şubat 2021 Çarşamba tarihinde internet ve yazılı basınla paylaşılmaya devam ediyor. 24 Şubat 2021 gününe ait Acemi Anneler dizisi Nil kimdir? Merve Üçer'in hayatı! hakkında tüm güncel detayları sitemizden okuyabilirsiniz.

24 Şubat 2021 Çarşamba 13:02
Acemi Anneler dizisi Nil kimdir? Merve Üçer'in hayatı!
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TRT 1 ekranlarında 19 Ekim’den itibaren hafta içi her gün yayınlanacak yeni bir dizi başlıyor. ‘Acemi Anneler’ adlı dizinin ilk fragmanı yayınlandı. Dizide 4 annenin başından geçen olaylar anlatılacak. Hikayesi anlatılacak annelerden biri olan Nil karakteri başarılı bir mimardır.

Dizide 4 annenin başına gelen olaylar konu alınırken bu annelerden biri de Nil’dir. Başarılı bir mimar olan Nil, Ankara’da büyük bir şirkette çalışmaktadır. Çalışkanlığıyla işinin en iyisi olan Nil’in başından geçen olayları üzüntüleri ve sevinçlerini dizide izleyeceğiz.

Acemi Anneler Nil kimdir?

Dizide Nil karakterini canlandıran oyuncunun gerçek adı Merve Üçer’dir. 5 Şubat 1992 yılında doğan oyuncu Ankaralıdır. Ankara Üniversitesi Felsefe bölümünden mezun olan Merve Üçer, adını 2013 yılında katıldığı Miss Turkey yarışması ile duyurmuştur. Yarışmanın ardından birçok markanın modelliğini yapmıştır. Oyunculuk kariyerine ise bir sinema filmiyle adım atmıştır.

2013 yılında İblisin Oğlu 13. Vahşet filmiyle oyunculuğa başlayan Üçer, 2014 yılında Çılgın Dershane 3 filminde, 2019 yılında Beni Bırakma dizisinde rol almıştır.



Son Güncelleme: 24.02.2021 13:02
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NilMerve üçerAcemi Anneler
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