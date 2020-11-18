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Acemi Anneler dizisi Nil kimdir? Merve Üçer yer aldığı dizi ve film yapımları

Yeni ayrıntıları merak konusu olan Acemi Anneler dizisi Nil kimdir? Merve Üçer yer aldığı dizi ve film yapımları haberine dair öğrenmek istediğiniz tüm gelişmeler 18.11.2020 tarihli haberimizde. Hemen okuyarak merakınızı giderebilirsiniz.

18 Kasım 2020 Çarşamba 13:02
Acemi Anneler dizisi Nil kimdir? Merve Üçer yer aldığı dizi ve film yapımları
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TRT 1 ekranlarında 19 Ekim’den itibaren hafta içi her gün yayınlanacak yeni bir dizi başlıyor. ‘Acemi Anneler’ adlı dizinin ilk fragmanı yayınlandı. Dizide 4 annenin başından geçen olaylar anlatılacak. Hikayesi anlatılacak annelerden biri olan Nil karakteri başarılı bir mimardır.

Dizide 4 annenin başına gelen olaylar konu alınırken bu annelerden biri de Nil’dir. Başarılı bir mimar olan Nil, Ankara’da büyük bir şirkette çalışmaktadır. Çalışkanlığıyla işinin en iyisi olan Nil’in başından geçen olayları üzüntüleri ve sevinçlerini dizide izleyeceğiz.

Acemi Anneler Nil kimdir?


Dizide Nil karakterini canlandıran oyuncunun gerçek adı Merve Üçer’dir. 5 Şubat 1992 yılında doğan oyuncu Ankaralıdır. Ankara Üniversitesi Felsefe bölümünden mezun olan Merve Üçer, adını 2013 yılında katıldığı Miss Turkey yarışması ile duyurmuştur. Yarışmanın ardından birçok markanın modelliğini yapmıştır. Oyunculuk kariyerine ise bir sinema filmiyle adım atmıştır.

2013 yılında İblisin Oğlu 13. Vahşet filmiyle oyunculuğa başlayan Üçer, 2014 yılında Çılgın Dershane 3 filminde, 2019 yılında Beni Bırakma dizisinde rol almıştır.



Son Güncelleme: 18.11.2020 13:02
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NilMerve üçerAcemi Anneler
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