İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...
Özdemir Erdoğan'dan çok tartışılacak Zeki Müren yorumu: Kötü bir rol modeldi!
Özdemir Erdoğan'dan çok tartışılacak Zeki...
Kabine Pazartesi toplanıyor! Gündem aşı ve okulların durumu
Son Dakika
Kabine Pazartesi toplanıyor! Gündem aşı...
Son dakika... Diyarbakır'da 1 asker şehit oldu
Son Dakika
Son dakika... Diyarbakır'da 1 asker...

Acemi Anneler dizisi Nil kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Merve Üçer kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Acemi Anneler dizisi Nil kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Merve Üçer kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar hakkında okurlarımız tarafından merak edilen birçok sıcak gelişme gündeme gelmeye devam ediyor. Bu sıcak gelişmelere yer verdiğimiz 10.01.2021 tarihli haberimizi okuyarak, tüm ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

10 Ocak 2021 Pazar 13:02
Acemi Anneler dizisi Nil kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Merve Üçer kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

TRT 1 ekranlarında 19 Ekim’den itibaren hafta içi her gün yayınlanacak yeni bir dizi başlıyor. ‘Acemi Anneler’ adlı dizinin ilk fragmanı yayınlandı. Dizide 4 annenin başından geçen olaylar anlatılacak. Hikayesi anlatılacak annelerden biri olan Nil karakteri başarılı bir mimardır.

Dizide 4 annenin başına gelen olaylar konu alınırken bu annelerden biri de Nil’dir. Başarılı bir mimar olan Nil, Ankara’da büyük bir şirkette çalışmaktadır. Çalışkanlığıyla işinin en iyisi olan Nil’in başından geçen olayları üzüntüleri ve sevinçlerini dizide izleyeceğiz.

Acemi Anneler Nil kimdir?

Dizide Nil karakterini canlandıran oyuncunun gerçek adı Merve Üçer’dir. 5 Şubat 1992 yılında doğan oyuncu Ankaralıdır. Ankara Üniversitesi Felsefe bölümünden mezun olan Merve Üçer, adını 2013 yılında katıldığı Miss Turkey yarışması ile duyurmuştur. Yarışmanın ardından birçok markanın modelliğini yapmıştır. Oyunculuk kariyerine ise bir sinema filmiyle adım atmıştır.

2013 yılında İblisin Oğlu 13. Vahşet filmiyle oyunculuğa başlayan Üçer, 2014 yılında Çılgın Dershane 3 filminde, 2019 yılında Beni Bırakma dizisinde rol almıştır.



Son Güncelleme: 10.01.2021 13:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
NilMerve üçerAcemi Anneler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acun Ilıcalı, Survivor 2021 açılışında görsel şov yaptı
Acun Ilıcalı, Survivor 2021 açılışında görsel şov yaptı
Yıldız Tilbe'den İbo Show açıklamaları!
Yıldız Tilbe'den İbo Show açıklamaları!
Gelinim Mutfakta'dan ayrılan Onur Büyüktopçu sessizliğini bozdu
Gelinim Mutfakta'dan ayrılan Onur Büyüktopçu sessizliğini bozdu
Survivor 2021 Yiğit Poyraz kimdir? Kaç yaşında?
Survivor 2021 Yiğit Poyraz kimdir? Kaç yaşında?
Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu kimdir ve kaç yaşında?
Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu kimdir ve kaç yaşında?
Çukur'da dengeler yine değişecek! O isim geri dönüyor
Çukur'da dengeler yine değişecek! O isim geri dönüyor

Popüler Haberler

Acemi Anneler dizisi Nil kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Merve Üçer kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Acemi Anneler Hayat kimdir? Cansın Yılmaz biyografisi
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 10 Ocak 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Rüyada et görmek ne demek, et görmek ne anlama gelir?
Endonezya'da yolcu uçağı radardan kayboldu
Beyaz Show yeni bölümleri yayınlanacak mı? Beyazıt Öztürk açıkladı
Banka şube kodu nedir, nerede yazmaktadır? Banka şube kodu ne demek ve nereden öğrenilir?
Borsayı öğrenmenin kolay yolu: Sıfırdan borsa eğitimi!
GSS geçmiş dönem prim borcu sorgulaması nasıl yapılır? GSS geçmiş dönem borcunu öğrenme
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu'nun hayatı ve rol aldığı yapımlar
Mustafa Sarıgül'ün yeni partisinin adı ne olacak? Hangi ittifaka katılacak?
Milli elektrikli tren ne zaman çıkacak? tarih belli oldu!
Çukur Amca Cumali Koçovalı kim oldu? Haluk Bilginer diziye ne zaman katılacak?
Mucize Doktor Ferman'ın sırrı ne?
Erzurum'da 200 metrelik gizemli yol! Deneyenler hayran kalıyor
Emanet dizisi Selim kimdir? Osman Aydın hakkında bilgiler
E-devlet HGS bakiye sorgulama işlemleri 2021
Yemin dizisi Kumru karakterini kim canlandırıyor? Elif Özkul biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
İş Kanunu'nun 25.maddesi nedir, neden önemlidir?
Acemi Anneler Melahat karakterini kim canlandırıyor? Deniz Gökçe Kayhan kimdir?
Türkan Hanımın Konağı dizisi Zehra kimdir? Almira Tuğgül Küçükoğlu rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.