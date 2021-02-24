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Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? TRT 1 Acemi Anneler dizisi konusu ve çekim yeri

Gündemi takip eden birçok kişinin merceği altındaki Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? TRT 1 Acemi Anneler dizisi konusu ve çekim yeri haberinin sıcak ayrıntıları da merak ediliyor. 24 Şubat 2021 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? TRT 1 Acemi Anneler dizisi konusu ve çekim yeri hakkında merak ettiğiniz yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

24 Şubat 2021 Çarşamba 09:00
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? TRT 1 Acemi Anneler dizisi konusu ve çekim yeri
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Acemi Anneler dizisi TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Çekimleri başlayan dizi kısa süre sonra TRT 1 ekranlarında başlayacak ve hafta içi her gün saat 15.45’te ekranlara gelecek.

Berk Bakioğlu, Merve Üçer, Melisa Yıldıran ile Ozan Yıldırım’ın rol aldığı Acemi Anneler dizisi İstanbul’da çekiliyor.

Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor?

Dört anne adayının kafa kafaya vererek yaşadıkları hayat mücadeleleri etrafında gerçekleşecek dizi çekimleri İstanbul'da yapılıyor. Dizi seti için hazırlanan atmosferle seyirciler huzurlu bir mahalle ortamını tadarak doksanlı yılları yaşayacak.

Acemi Anneler dizisi hangi il ve ilçelerde çekiliyor?

TRT 1’in yeni günlük dizisi Acemi Anneler’in çekimi İstanbul’da yapılıyor. Beykoz’daki eski kundura fabrikasında kurulan sette Acemi Anneler dizisinin setini de ziyaret etmek isteyen pek çok kişi bulunmaktadır.

 



Son Güncelleme: 24.02.2021 09:00
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Acemi AnnelerTrt 1
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