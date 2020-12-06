İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine girdi! Çok sayıda kişi yaralandı
Son Dakika
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine...
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama!
Son Dakika
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma...
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama: Hiçbir yan etkisini görmedim
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama:...

Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor?

Basına aktarıldığı ilk andan beri gündemde büyük yer tutan Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? haberi ile ilgili sıcak ayrıntılar yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Siz de 06.12.2020 tarihli haberimizi okuyarak haberin yeni ayrıntılarından haberdar olabilirsiniz.

06 Aralık 2020 Pazar 09:00
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor?
Takip Et:

Acemi Anneler dizisi TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Çekimleri başlayan dizi kısa süre sonra TRT 1 ekranlarında başlayacak ve hafta içi her gün saat 15.45’te ekranlara gelecek.

Berk Bakioğlu, Merve Üçer, Melisa Yıldıran ile Ozan Yıldırım’ın rol aldığı Acemi Anneler dizisi İstanbul’da çekiliyor.

Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor?

Dört anne adayının kafa kafaya vererek yaşadıkları hayat mücadeleleri etrafında gerçekleşecek dizi çekimleri İstanbul'da yapılıyor. Dizi seti için hazırlanan atmosferle seyirciler huzurlu bir mahalle ortamını tadarak doksanlı yılları yaşayacak.

Acemi Anneler dizisi hangi il ve ilçelerde çekiliyor?

TRT 1’in yeni günlük dizisi Acemi Anneler’in çekimi İstanbul’da yapılıyor. Beykoz’daki eski kundura fabrikasında kurulan sette Acemi Anneler dizisinin setini de ziyaret etmek isteyen pek çok kişi bulunmaktadır.

 



Son Güncelleme: 06.12.2020 09:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Acemi AnnelerTrt 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Demet Özdemir'den veda paylaşımı: Hoşça kalın güzel insanlar
Demet Özdemir'den veda paylaşımı: Hoşça kalın güzel insanlar
Çağatay Ulusoy yeni bir dizi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor
Çağatay Ulusoy yeni bir dizi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor
Kim Milyoner Olmak İster yarışması Uluslararası Venedik Film Festivali sorusunun cevabı
Kim Milyoner Olmak İster yarışması Uluslararası Venedik Film Festivali sorusunun cevabı
David Fincher'ın yeni filmi Mank vizyonda!
David Fincher'ın yeni filmi Mank vizyonda!
Kalk Gidelim dizisi 135. bölümüyle final yapıyor!
Kalk Gidelim dizisi 135. bölümüyle final yapıyor!
Star TV'nin yeni dizisi Akrep'in yayın tarihi belli oldu!
Star TV'nin yeni dizisi Akrep'in yayın tarihi belli oldu!

Popüler Haberler

Genç girişimci kredi desteği almanın şartları nelerdir? Teşvikten nasıl yararlanılıyor?
Gebeliğin 24. Haftasında annede ve bebekte ne gibi değişimler olur?
2021 Aile Bakanlığı 5000 TL'den, 40000 TL'ye kadar barınma yardımları ve başvuru şartları
2020-2021 Yılında Esnafa Verilecek Olan Hibe Desteği
Öğretmen dizisi final mi yapıyor, bitecek mi? Öğretmen dizisi final tarihi belli oldu mu?
Tövbeler Olsun dizisi Eda kimdir? Gaye Turgut Evin'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
PlayStation Plus fiyatları ne kadar oldu? 2020 Abonelik ücretleri
Arıza dizisi Derya kimdir? Hazal Benli rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Tövbeler Olsun dizisi Öpücük Enişte kimdir? Hasan Kaçan yaşı ve oynadığı diziler
Arıza dizisi Rasim karakterini kim canlandırıyor? Uygar Özçelik biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sinem Kobal İmirzalıoğlu'nun bebeği ne zaman doğacak
Sgk raporlu çalışanın çalışmadığına dair bildirim
10 Kasım şiirleri Uzun, kısa, 2 kıtalık, 4 kıtalık Atatürk ile ilgili 10 Kasım şiirleri
Hercai Hazar ölecek mi? Serhat Tutumluer Hercai'den ayrıldı mı?
TV8 Survivor 2020 1. Bölüm tanıtımı yayınlandı
Maria ile Mustafa dizisi Çiçek kimdir? Gerçek adı nedir? Ceren Yalazoğlu nereli, yaşı kaç?
Kefaret dizisi Arzu karakteri kimdir? Mine Kılıç'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun (Leyla Feray) kimdir?
Arıza dizisi Burak kimdir? Olgun Toker kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Gerçek adı ne? Özge Özacar oynadığı diziler
Süt parası hangi kurumdan alınır, süt parası hesaba yatar mı? 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.