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Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde

Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde ile ilgili yeni ayrıntılar 10 Mart 2021 Çarşamba tarihinde internet ve yazılı basınla paylaşılmaya devam ediyor. 10 Mart 2021 gününe ait Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde hakkında tüm güncel detayları sitemizden okuyabilirsiniz.

10 Mart 2021 Çarşamba 09:00
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde
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Acemi Anneler dizisi TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Çekimleri başlayan dizi kısa süre sonra TRT 1 ekranlarında başlayacak ve hafta içi her gün saat 15.45’te ekranlara gelecek.

Berk Bakioğlu, Merve Üçer, Melisa Yıldıran ile Ozan Yıldırım’ın rol aldığı Acemi Anneler dizisi İstanbul’da çekiliyor.

Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor?

Dört anne adayının kafa kafaya vererek yaşadıkları hayat mücadeleleri etrafında gerçekleşecek dizi çekimleri İstanbul'da yapılıyor. Dizi seti için hazırlanan atmosferle seyirciler huzurlu bir mahalle ortamını tadarak doksanlı yılları yaşayacak.

Acemi Anneler dizisi hangi il ve ilçelerde çekiliyor?

TRT 1’in yeni günlük dizisi Acemi Anneler’in çekimi İstanbul’da yapılıyor. Beykoz’daki eski kundura fabrikasında kurulan sette Acemi Anneler dizisinin setini de ziyaret etmek isteyen pek çok kişi bulunmaktadır.

 



Son Güncelleme: 10.03.2021 09:00
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Anahtar Kelimeler:
Acemi AnnelerTrt 1
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